Виновница смертельно ДТП в Апатитах извинилась перед родными пострадавших только на программе у Андрея Малахова

Два месяца назад в Апатитах произошла страшная авария, которая стоила жизни 20-летнему водителю SsangYong Сергею Марченкову. Его 18-летняя пассажирка Виктория Смирнова выжила, но до сих пор находится в коме. Это смертельное ДТП получило широкий общественный резонанс и попало на федеральный канал в программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Средний палец вместо извинений

Страшная авария произошла в 1.12 23 мая на мосту через Белоречку в Апатитах. На записи камеры видеонаблюдения видно, как на виадук въезжает SsangYong, а через несколько секунд на бешеной скорости в него влетает Mitsubishi Pajero. Как оказалось, за рулем японского внедорожника находилась пьяная 36-летняя бизнесвумен Светлана Скачинская. Удар был страшной силы – Светлана неслась к городу на скорости 200 километров в час.

- Когда я приехала на место аварии, не узнала машину. У нас была большая машина. Я просто пробежала мимо сначала, настолько она была маленькая, колеса в стороны разошлись. От удара ее так спрессовало, что я даже не могла подойти к сыну. Его очень долго доставали из машины, не могли разжать искореженный металл, - вспоминает те страшные минуты мама погибшего Сергея Елена Марченкова.

Сразу после аварии виновница покзаала матери погибшего парня средний палец. Фото: ХибИнформБюро

Сначала женщина подумала, что виновником страшного ДТП стал ее сын, и что она, как его мать, будет отвечать за это, но все оказалось по-другому.

- Мы позже узнали, что он просто спас город, он защитил собой, остановил ее, спас ее же, он старался спасти свою спутницу, подставив свою сторону под удар. Я была уверена, что женщина из второго внедорожника не жива. Но когда ее стали доставать, она начала мычать – пьяная. У меня был шок – она жива. Я подошла к ней и сказала: «Ну, что доездилась? Довольна?». Она ухмыльнулась и показала мне средний палец. От этого я опешила. Посмотрела на спасателей и медиков – они были изумлены и шокированы, - описывает события той ночи Елена Марченкова.

Подарок на 18-летие

Отец Сергея проезжал по этому мосту за два с половиной часа до трагедии.

- В 2.10 мне позвонила супруга и сказал ,что произошло. Я думал, что выключил телефон, чтобы она не слышала, как я завою. Но он не отключился, - вспоминает отец Сергея Александр Колычев.

Сергей погиб мгновенно. Фото: Из личного архива Сергея Марченкова

Именно он предложил жене подарить сыну на 18-летие машину. Специально выбирал рамный внедорожник, чтобы крепкая была. Сергей был умница и не хотел зависеть от родителей, а те ничего для него не жалели.

23 мая Сергея Марченкова не стало. Его спутница Вика Смирнова до сих пор борется за жизнь.

- Она была в третьей степени комы. На днях перешла в первую. Есть положительная динамика. Нам пока остается ждать, - рассказал о состоянии сестра Анжелина Смирнова. – За это время с нами никто так и не связался и прощения никто не просил. Хотелось бы, чтобы она [виновница аварии] получила максимальное наказание.

Рамный внедорожник не смог спасти своего водителя от страшного удара. Фото: соцсети

Не получила никаких извинений от Светланы Скачинской и семья Марченковых. А по Апатитам даже поползли слухи, что автоледи собирается откупиться и замять дело.

Две бутылки пива и рюмка коньяка

- Хочу принести соболезнования семье погибшего парня и пожелать скорейшего выздоровления девушке, - обратился к родным ребят муж Светланы Алексей Скачинский. – 70% вины за эту аварию лежит абсолютно на мне. Машина моя – это раз. Не остановил – это два.

Как выяснилось, в тот день Светлана Скачинская после работы съездила в магазин за продуктами и там по скидке взяла две бутылки крепкого пива. Посидела в Интернете, а заодно осушила обе емкости, взяла ключи поехала к друзьям в Кировск.

От японского внедорожника тоже мало, что осталось, но его водитель остался жив. Фото: ХибИнформБюро

- Я дозвонился до нее, и она клятвенно пообещала, что останется ночевать. Я с чистой совестью спать лег, - рассказывает Алексей. – А в 5.30 меня поднял сын и показал фотографию.

По словам мужчины, со Светланой они женаты уже 17 лет, 16 из которых она водит машину. Пить она начала в последний год, а за руль пьяной и вовсе села впервые. Анализ крови показал 2,4 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

- Если бы я знал, что она поедет, первый вызвал бы сотрудников ДПС, - заверяет Алексей Скачинский. – В гостях она выпила еще рюмку коньяка. Друзья пытались ее остановить: и уговаривали остаться ночевать, и денег на такси давали. Но она закатила истерику, ключи цап, мол, у меня дочь одна дома, я поеду к ней.

Только за первые двое суток Алексей получил около 50 звонков с угрозами, причем, как он говорит, звонили не местные, а из Москвы и Московской области.

- Мне пишут все два месяца, и цветы в подъезд привозили, и угрозы были, чего только нет. У нее характер жесткий, - говорит Алексей. – Мы отказались от адвоката. Она понесет то, что должна понести.

Тем более, что скорее всего, Светлане дадут отсрочку – ведь младшей дочери только в декабре исполнится 12 лет.

Я этого не хотела

Сама Светлана Скачинская эти два месяца провела в больнице и продолжает там оставаться.

Вика до сих пор в коме, хотя положительная динамика есть. Фото: Из личного архива Виктории Смирновой

- Светлана до сих пор находится в больнице, у нее открытый перелом голени и, может быть, ушибы. По отношению ко мне она, конечно, вела себя не корректно. По отношению к медикам она продолжает позволять себе вызывающее поведение. Она не довольна всем: ее не так лечат, ее не так кормят. Узнаем об этом из соцсетей, медики сами жалуются, - говорит Елена Марченкова.

Тем не менее, спустя два месяца Светлана Скачинская нашла в себе силы извиниться и сделала это на программе у Андрея Малахова, прислав видеозапись.

- В первую очередь я бы хотела искренне извиниться перед родителями погибшего мальчика и перед родителями девочки, которая в больнице и борется за жизнь. Я этого не хотела, но так вот получилось. Очень прошу прощения за это. Тот день я, конечно, вспоминаю как страшный сон, но понимаю, что это реальность, и что сделано, обратно не вернуть. На данный момент я свою вину признаю полностью, скрываться и убегать куда-то не собираюсь. Что суд вынесет, то оно и будет, - говорит Светлана Скачинская.

Насколько искренне ее слова, судить не нам. Главное, что родные Сергея Марченкова и Виктории Смирновой, наконец, дождались их.

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