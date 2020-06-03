2020-06-03T12:11:49+03:00
Происшествия

«На ногах не стояла»: Стали известны результаты анализа крови виновницы смертельной аварии в Апатитах

Уголовное дело, возбужденное по факту аварии, переквалифицировали
Елена МОЛОДЦОВА
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Женщина была колоссально пьяна и по сути даже не могла стоять на ногах.Женщина была колоссально пьяна и по сути даже не могла стоять на ногах.
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Заезд жительницы Апатитов на Mitsubishi Padjero на скорости 148 километров в час стоил жизни 20-летнему водителю SsangYong и сломанной судьбы его 18-летней пассажирки.

Виновница аварии не только до сих пор не извинилась перед родными ребят за причиненное им горе, но и показала средний палец матери погибшего парня. Этот возмутительный поступок попал на камеру мобильного телефона.

- Результат анализа крови 37-летнего водителя Mitsubishi Padjero показал 2,4 промилле на литр выдыхаемого воздуха, - сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Через несколько дней после аварии автоледи призналась, что в ночь на 23 мая была умеренно пьяна. Она явно лукавила: женщина была колоссально пьяна и по сути даже не могла стоять на ногах.

- Уголовное дело переквалифицировано на часть 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 12 лет, - уточнил собеседник "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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