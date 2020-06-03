«На ногах не стояла»: Стали известны результаты анализа крови виновницы смертельной аварии в Апатитах
Заезд жительницы Апатитов на Mitsubishi Padjero на скорости 148 километров в час стоил жизни 20-летнему водителю SsangYong и сломанной судьбы его 18-летней пассажирки.
Виновница аварии не только до сих пор не извинилась перед родными ребят за причиненное им горе, но и показала средний палец матери погибшего парня. Этот возмутительный поступок попал на камеру мобильного телефона.
- Результат анализа крови 37-летнего водителя Mitsubishi Padjero показал 2,4 промилле на литр выдыхаемого воздуха, - сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Через несколько дней после аварии автоледи призналась, что в ночь на 23 мая была умеренно пьяна. Она явно лукавила: женщина была колоссально пьяна и по сути даже не могла стоять на ногах.
- Уголовное дело переквалифицировано на часть 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 12 лет, - уточнил собеседник "КП".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Друзья пострадавшей пассажирки в смертельной аварии в Апатитах рассказали о ее самочувствии. Виновница ДТП пока не связалась с ее близкими и не предложила помощь (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU