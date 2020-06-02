Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 июня 2020 года: 3264 заболевших и 2081 выздоровевший

Вот и лето пришло, а эпидемия коронавируса в Заполярье не собирается пока сбавлять обороты. Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе подтвердили 3264 случая COVID-19.

Разумеется, большая их часть приходится на промышленную площадку в Белокаменке, где заболел 2281 рабочий. К счастью, в последние несколько дней там не выявлено ни одного нового случая. Чего нельзя сказать об остальной территории Мурманской области, где заражено уже 983 человека. И, к сожалению, эта цифра продолжает расти - 42 новых случая за сутки.

Новые случаи коронавируса выявлены в Мурманске (+25 за сутки, всего 444), Апатитах (+1, всего 161), Мончегорске (+7, всего 64), Печенгском районе (+2, всего 43), Североморске (+6, всего 79) и Кандалакшском районе (+1, всего 10). В других муниципалитетах ситуация остается более или менее стабильной: в Кировске - 97 заболевших, Кольском районе - 40, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коварного вируса 2081 пациента. Семь северян, к сожалению, умерли. Под наблюдением медиков остаются 1176 человек.

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