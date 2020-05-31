Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 31 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Коронавирус продолжает гулять по просторам Кольского полуострова. Единственные муниципалитеты, которые он пока не тронул – это Видяево, Заозерск и Островной. Во всех остальных он уже успел порядком похозяйничать.

В Мурманской области новую коронавирусную инфекцию подтвердили 3222 человека. В 2072 случаях врачи смогли одержать победу над болезнью, в семи, к сожалению, проиграли.

Кажется, эпидемия остановилась в главном своем очаге на Кольском полуострове. Вот уже вторые сутки у неизменного лидера по количеству заболевших Белокаменки нет роста зараженных. Цифра инфицированных остановилась 2281 рабочем. На остальной территории Мурманской области коронавирус подхватил 941 местный житель.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 419 случаев

Апатиты – 160 случаев

Кировск – 97 случаев

Североморск – 73 случая

Мончегорск – 57 случаев

Печенгский район - 41 случай

Кольский район – 40 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 9 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Терский район – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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