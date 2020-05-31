Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 31 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус продолжает гулять по просторам Кольского полуострова. Единственные муниципалитеты, которые он пока не тронул – это Видяево, Заозерск и Островной. Во всех остальных он уже успел порядком похозяйничать.
В Мурманской области новую коронавирусную инфекцию подтвердили 3222 человека. В 2072 случаях врачи смогли одержать победу над болезнью, в семи, к сожалению, проиграли.
Кажется, эпидемия остановилась в главном своем очаге на Кольском полуострове. Вот уже вторые сутки у неизменного лидера по количеству заболевших Белокаменки нет роста зараженных. Цифра инфицированных остановилась 2281 рабочем. На остальной территории Мурманской области коронавирус подхватил 941 местный житель.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 419 случаев
Апатиты – 160 случаев
Кировск – 97 случаев
Североморск – 73 случая
Мончегорск – 57 случаев
Печенгский район - 41 случай
Кольский район – 40 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 9 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Терский район – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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