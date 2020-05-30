2020-05-30T20:56:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска

Роспотребнадзор будет судиться с такими организациями
Мария ПАШЕНКОВА
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Тем, кто работает в Апатитах и Кировске теперь нужны электронные пропуска.Тем, кто работает в Апатитах и Кировске теперь нужны электронные пропуска.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска. Ранее глава региона сообщил об этом на брифинге.

Напомним: в Апатитах и Кировске пока еще сохраняется режим карантина, ограничены въезд и выезд. Чтобы попасть в города, надо иметь там регистрацию или работать. Теперь если есть рабочая необходимость, надо будет иметь при себе электронный пропуск. Система начала действовать с 30 мая.

- Организации и индивидуальные предприниматели могут оформить электронное согласование для своих работников, а граждане — для организаций, оказывающих услуги в их интересах, на портале «CoViD-19. Мурманский оперативный штаб» covid.gov-murman.ru. Рассмотрение заявки будет занимать не более одного рабочего дня, рассматривать заявки будут должностные лица, уполномоченные главами администраций муниципалитетов. В электронном согласовании может быть отказано, если указаны недостоверные или неполные данные, отсутствуют основания для въезда или необходимо соблюдение самоизоляции. Проверка электронных согласований будет происходить на КПП, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Для жителей Кировска и Апатитов, которые въезжают в города по регистрации, все остается прежним: электронные пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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