Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска

30 Май 2020 2020-05-30T20:56:53+03:00

Тем, кто работает в Апатитах и Кировске теперь нужны электронные пропуска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска. Ранее глава региона сообщил об этом на брифинге.

Напомним: в Апатитах и Кировске пока еще сохраняется режим карантина, ограничены въезд и выезд. Чтобы попасть в города, надо иметь там регистрацию или работать. Теперь если есть рабочая необходимость, надо будет иметь при себе электронный пропуск. Система начала действовать с 30 мая.

- Организации и индивидуальные предприниматели могут оформить электронное согласование для своих работников, а граждане — для организаций, оказывающих услуги в их интересах, на портале «CoViD-19. Мурманский оперативный штаб» covid.gov-murman.ru. Рассмотрение заявки будет занимать не более одного рабочего дня, рассматривать заявки будут должностные лица, уполномоченные главами администраций муниципалитетов. В электронном согласовании может быть отказано, если указаны недостоверные или неполные данные, отсутствуют основания для въезда или необходимо соблюдение самоизоляции. Проверка электронных согласований будет происходить на КПП, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Для жителей Кировска и Апатитов, которые въезжают в города по регистрации, все остается прежним: электронные пропуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска. Пока нет подробностей, как будет организован этот режим (Подробности)

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет». Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU