Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 22 мая 2020 года: 145 зараженных, 7 умерших

С недавних пор Мурманск стал центром внимания властей и Роспотребнадзора. Еще бы! Столица Заполярья неожиданно для всех вдруг стала лидером по количеству заболевших в Мурманской области, разумеется, если не считать масштабную стройку в Белокаменке.

По последним данным регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове новую коронавирусную инфекцию подхватило 2781 человек. Однако медикам удалось поставить на ноги 1496 заболевших. Под наблюдением врачей остается 1278 пациентов с диагнозом COVID-19.

На западном берегу Кольского залива заражено 2255 рабочих. В то время, как на остальной территории Мурманской области – 526 жителей. И большая часть инфицированных теперь приходится на ее столицу. В городе-герое заражено 145 человек (+52 за сутки).

Также новые случае подтвердили в Апатитах (+1 за сутки, всего 132), Кольском (+2 за сутки, всего 33), Печенгском и Ловозерском районах (+1 за сутки в обоих, всего 38 и 4 соответственно).

Неизменной остается ситуация в семи муниципалитетах. В Кировске по-прежнему заражено 86 человек, Североморске – 36, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Однако власти и Роспотребнадзор обеспокоены нарастающим напряжением в Мурманске, Североморске и Кольском районе. Тем более, что в городе-герое вспышка произошла на одном из предприятий.

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