Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманске рекордное количество заболевших коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T14:16:33+03:00

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Признаться, такого поворота событий никто не ожидал. Все полтора месяца эпидемии коронавируса в Заполярье первые три строчки рейтинга по количеству заболевших упорно занимали Белокаменка, Апатиты и Кировск. Однако накануне, 20 мая, Мурманск лихо обогнал город у подножья Хибин, а сегодня, 21 мая, - и его соседа.

За сутки в столице Заполярья подтвердили еще 52 новых случая COVID-19. С учетом этих данных в городе-герое насчитывается 145 инфицированных, что позволяет занять Мурманску вторую строчку рейтинга. Что ж, это настоящий рекорд для города-героя!

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, вспышка коронавируса произошла на одном из предприятий города. Однако о какой именно организации идет речь, неизвестно. Идет эпидемиологическое расследование, а до его завершения власти не торопятся говорить название предприятия.

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