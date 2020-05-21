Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Нас стала беспокоить ситуация с Мурманском, Североморском и Кольским районом»

21 Май 2020 2020-05-21T11:31:29+03:00

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На брифинге с участием губернатора Мурманской области Андреем Чибисом глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева назвала города-отличники в борьбе с коронавирусом и те, кому можно поставить «двойку».

- Нулевой прирост числа заболевших отмечается в Печенгском районе, Оленегорске, Мончегорске. В ближайшее время будет приниматься решение о смягчении в этих муниципалитетах ограничительных мер (города закрыты на въезд и выезд - Ред). Но при этом нас волнует ситуацию в Мурманске, Североморске и Кольском районе, - отметила глава Роспотребнадзора.

Кольский район, к слову, пострадал потому, что многие жители работают в Мурманске, как и жители заполярной столицы приезжают в район на работу. Лена Лукичева подчеркнула, что рост числа заболевших вызван тем, что северяне поздно обращаются к врачам за помощью и в основном коронавирус распространяется в семьях.

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