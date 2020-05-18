2020-05-18T01:52:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 мая 2020 года: 67 зараженных, 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 18 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус встречает весну вместе с северянами.Коронавирус встречает весну вместе с северянами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на все старания новой коронавирусной инфекции, столица Заполярья упорно остается в середине регионального рейтинга заболевших. Согласно последней сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Заполярье подтверждены 2654 случая COVID-19.

Однако львиная доля инфицированных приходится на масштабную промплощадку в Белокаменке. На стройке на западном берегу Кольского залива новой инфекцией заразились уже 2232 рабочих (+4 за сутки). Однако, несмотря на то, что объект от аэропорта «Мурманск» отделяет несколько десятков километров, вспышка коронавируса все-таки отбросила тень на главную воздушную гавань Заполярья. Из-за чартерных рейсов с вахтовиками Европейский союз включил аэропорт «Мурманск» в список небезопасных из-за высокого риска заразиться этим опасным вирусом.

Столица Заполярья гораздо ближе к главному очагу COVID-19 в Мурманской области – их разделяет только свинцовая гладь Кольского залива, но разница в количестве заболевших колоссальна - в 33 раза. В городе-герое всего 67 инфицированных. Отстает Мурманск и от второго по масштабу очага – Апатитов и Кировска, где заражено 122 и 89 жителей (+3 и +1 за сутки) соответственно.

Остальные муниципалитеты еще сильнее отстают от главных очагов коронавирусной инфекции – на 11 населенных пунктов всего 144 заболевших. Так, в Печенгском районе – 37 человек, Североморске – 36 (+1 за сутки), Кольском районе – 24, Полярном – 21, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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