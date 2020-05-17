Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 17 мая 2020 года: какие районы и города стали лидерами по количеству заболевших

Пока коронавирусу не удалось прошагать Кольский полуостров вдоль и поперек. Из 17 муниципальных образований новая инфекция смогла добраться только до 13. Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной по-прежнему остаются не тронутыми этой заразой.

На 17 мая в Мурманской области инфицировано 2654 человека. Из них 1282 пациента врачи излечили от коварной болезни. Шесть северян умерли.

По-прежнему лидирует в рейтинге по количеству зараженных Белокаменка (2232 человек). На остальной территории Мурманской области заражено всего 422 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 122 случая

Кировск – 83 случая

Мурманск – 67 случаев

Печенгский район - 37 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 24 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 10 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 3 случая

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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