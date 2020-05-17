Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 17 мая 2020 года: какие районы и города стали лидерами по количеству заболевших
Пока коронавирусу не удалось прошагать Кольский полуостров вдоль и поперек. Из 17 муниципальных образований новая инфекция смогла добраться только до 13. Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной по-прежнему остаются не тронутыми этой заразой.
На 17 мая в Мурманской области инфицировано 2654 человека. Из них 1282 пациента врачи излечили от коварной болезни. Шесть северян умерли.
По-прежнему лидирует в рейтинге по количеству зараженных Белокаменка (2232 человек). На остальной территории Мурманской области заражено всего 422 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Апатиты – 122 случая
Кировск – 83 случая
Мурманск – 67 случаев
Печенгский район - 37 случаев
Североморск – 36 случаев
Кольский район – 24 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 10 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 3 случая
Полярные Зори – 5 случаев
Кандалакша – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где в Кольском районе есть больные коронавирусом. В оперативном штабе Кольского района назвали поселки, куда пробралась новая опасная инфекция (Подробности)
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 мая 2020 года: 2654 заболевших и 1282 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 мая 2020 года (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как будут отдыхать дети этим летом и поедут ли в лагеря на море. Сроки начала летнего отдыха северян уже перенесли на две недели (Подробности)
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второго и третьего этапов снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас в Мурманской области идет первый этап снятия ограничений (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»