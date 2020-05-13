2020-05-12T23:51:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 13 мая 2020 года: 53 зараженных, 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 13 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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С 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим.С 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 12 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2428. 70% от их числа переносят болезнь без симптомов. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Лидером по числу ковидных пациентов остается Белокаменка - 2050 (5 новых случаев). Новых пациентов выявили также в Апатитах (+4, 110 всего), Кировске (+3, 75 всего).

37 северян болеют коронавирусом в Печенгском районе, 53 - в Мурманске, 21 - в Полярном, 33 - в Североморске, 6 - в Снежногорске, 18 - в Кольском районе, 4 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

С начала пандемии 468 человек благодаря врачам спаслись от коронавируса (ранее число было больше), 5, к сожалению, умерли. 1955 человек находятся на лечении. Мурманская область остается в лидерах по числу проводимых тестов.

Напомним, с 12 мая обязательная для всех самоизоляция завершена. Дома должны сидеть только северяне старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни. Но вместе с тем в регионе вводится обязательный масочный режим. По области будет более 70 точек, где маски будут выдавать бесплатно.

При этом сохраняется ограничение на въезд в ряд муниципалитетов. Например, в Апатитах и Кировске все еще карантин, а аэропорт "Хибины" закрыт.

В регионе теперь в обязательном порядке дезинфицируют детские и спортивные площадки. Напомним, что ради нашей безопасности введен обязательный масочный режим. И за отсутствие средства защиты могут оштрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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