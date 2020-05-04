2020-05-04T00:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 заболевших и 122 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус кардинально изменил жизнь северян.Коронавирус кардинально изменил жизнь северян.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще совсем недавно Мурманская область побила рекорд, перемахнув планку в тысячу заболевших коронавирусом, и вот, кажется, нацелилась на новый рубеж. На этот раз в две тысячи зараженных. Признаться, движется она к нему семимильными шагами, что, увы, явно не на радость ее жителям.

Согласно последней информации регионального оперативного штаба, в Заполярье подтверждено 1694 случая новой коронавирусной инфекции. 122 человека из них медики исцелили, но четырех северян, к сожалению, потеряли. Эти цифры позволили Мурманской области войти в пятерку лидеров по числу заболевших за сутки.

В целом же ситуация на Кольском полуострове не изменилась. По-прежнему львиная часть инфицированных приходится на Белокаменку, к берегам которой пристал круизный пароход «Принцесса Анастасия». На нем планируется разместить часть рабочих с масштабной стройки, число зараженных на которой уже достигло 1429 человек.

Правда, и на остальной территории Заполярья напряжение нарастает. В Апатитско-Кировской агломерации коронавирус подхватило 129 северян. В Мурманске заболели 38 местных жителей. Печенгский район, так стремившийся догнать областной центр, немного поотстал – там заражено 32 человека, в Североморске - 23, Полярном и Мончегорске – по 7, Снежногорске - 6, Кольском районе - 12, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем в Апатитах и Кировске 5 мая салоны красоты не распахнут свои двери. Для них запрет на оказание услуг продлен до конца майских праздников. А в Мурманске прилично вырос индекс самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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