Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Коронавирусу Мурманская область очень приглянулась, и к сожалению, уходить он отсюда совсем не собирается. Напомним, что в кольском крае на сегодняшний день - 1694 подтвержденных случая заболевания опасной инфекцией. За минувший день прибавилось 238 зараженных, что вывело Заполярье в пятерку лидирующих регионов по количеству заболевших СOVID-19 за сутки. Такое положение дел, конечно, совсем не утешает.
По информации официального портала федерального штаба по коронавирусу, первое место по числу новых случаев на 3 мая занимает Москва - 5948, за ней следует Московская область - 822. Тройку замыкает с большим отрывом Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили еще у 295 людей. Далее идет Нижегородская область - 252 случая, и на пятом месте - Мурманская область. Из 238 зараженных - 219 находятся в Белокаменке, где сейчас и сосредоточен главный очаг заболеваемости коронавирусом в регионе.
Напомним: Мурманская область находится на шестом месте по общему количеству заболевших COVID-19 в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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