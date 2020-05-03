Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая

3 Май 2020 2020-05-03T11:04:23+03:00

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Мастера индустрии красоты, как и жители Мурманской области, давно мечтающие подстричься или сделать маникюр, на днях смогли с облегчением вздохнуть, ведь салоны красоты в Мурманской области вновь открывают свои двери уже 5 мая. Однако навести марафет так скоро получится не у всех. Так, в Апатитах и Кировске салоны откроются только после майских праздников. Оно и не удивительно, ведь в этих городах расположен второй очаг по количеству зараженных коронавирусом после Белокаменки. Меры безопасности - превыше всего.

- Салоны красоты в Кировске и Апатитах будут открыты позже. Из-за карантинных мер и сохранения угрозы распространения коронавируса на этой территории парикмахерские, косметические, косметологические и спа-салоны не смогут возобновить свою деятельность раньше 12 мая. В этом оперативный штаб поддержал предложение главного санитарного врача Мурманской области о продлении ограничения их работы, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области. Ну а в других городах Заполярья салоны красоты заработают уже через пару дней, при соблюдении массы правил.

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