Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла

3 Май 2020 2020-05-03T12:50:34+03:00

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В последнее время мурманчане совсем расслабились, все меньше сидят дома и все чаще выходят в город, что сильно сказывается на индексе самоизоляции в период пандемии. Северяне напрасно пренебрегают ограничительными мерами, подвергая себя рискам подхватить коронавирус. Однако если в будние дни рейтинг заполярной столицы составляет около 2,4-2,7 баллов, когда на улицах полным полно людей то в выходные жители Мурманска становятся чуть ли не самыми прилежными.

Так, на 3 мая индекс самоизоляции в областном центре согласно "Яндекс.Картам" составил 4,1 балла, то есть практически все сейчас сидят по домам. В Апатитах и Североморске ситуация не хуже, а даже немного лучше - там рейтинг поднялся до 4,2 баллов. Что ж, пока что Заполярье занимает лидирующие позиции среди всех регионов нашей страны, что не может не радовать.Остается надеяться, что эти показатели не упадут ниже плинтуса после майских праздников.

На сегодняшний день неплохо справляются с самоизоляцией в таких больших городах, как Махачкала (3,9 баллов), Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону (по 3,7 баллов). А вот у кого дела с режимом "сидим дома" обстоят совсем печально, так это у Новосибирска (2,6), Новокузнецка и Кемерово (по 2,5).

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