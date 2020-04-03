Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020 года: 15 заболевших, 19 - с предварительно положительным диагнозом

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил последние данные о заболевших коронавирусом в регионе.

Всего в Заполярье диагноз "коронавирус" поставлен 15 людям, один уже выписан из больницы - это 19-летний житель Ирландии, который вернулся домой. Предварительно положительный диагноз у 19 человек. 71 человек находится на обсервации, а 7 сняты с нее, 1405 человек - в самоизоляции.

Напомним: в Мурманской области теперь нельзя проводить свадьбы с гостями, регистрация браков и разводов проводится только в особенных случаях и по предварительной записи. А в больницах Заполярья из-за пандемии запретили посещение пациентов. Также в регионе заработал новый телефон "горячей линии".

Правительстве региона в ближайшее время представит Кремлю план по противостоянию коронавируса. Президент разрешил главам субъектов решать, ужесточать ли меры, кто и как будет работать.Сейчас же министерство здравоохранения региона продолжает создавать новые обсерваторы и инфекционные койки. Например, новый обсерватор открылся в Верхнетуломском.

Меж тем северяне ищут способы заработать деньги во время нерабочей недели. Некоторые сдают дачи для самоизоляции. Белокаменка, Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ковдор, Ура-Губа, Териберка, Оленегорск остаются закрытыми. Теперь о том, что сюда нельзя въезжать, предупредит "Яндекс.Навигатор".