2020-04-02T23:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020 года: 15 заболевших, 19 - с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 апреля.Последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 апреля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил последние данные о заболевших коронавирусом в регионе.

Всего в Заполярье диагноз "коронавирус" поставлен 15 людям, один уже выписан из больницы - это 19-летний житель Ирландии, который вернулся домой. Предварительно положительный диагноз у 19 человек. 71 человек находится на обсервации, а 7 сняты с нее, 1405 человек - в самоизоляции.

Напомним: в Мурманской области теперь нельзя проводить свадьбы с гостями, регистрация браков и разводов проводится только в особенных случаях и по предварительной записи. А в больницах Заполярья из-за пандемии запретили посещение пациентов. Также в регионе заработал новый телефон "горячей линии".

Правительстве региона в ближайшее время представит Кремлю план по противостоянию коронавируса. Президент разрешил главам субъектов решать, ужесточать ли меры, кто и как будет работать.Сейчас же министерство здравоохранения региона продолжает создавать новые обсерваторы и инфекционные койки. Например, новый обсерватор открылся в Верхнетуломском.

Меж тем северяне ищут способы заработать деньги во время нерабочей недели. Некоторые сдают дачи для самоизоляции. Белокаменка, Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ковдор, Ура-Губа, Териберка, Оленегорск остаются закрытыми. Теперь о том, что сюда нельзя въезжать, предупредит "Яндекс.Навигатор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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