2019-07-23T10:23:25+03:00
Происшествия

Из болота под Ловозером на руках вынесли 65-летнюю пенсионерку

Если бы не добровольцы, вышедшие на поиски, женщина могла погибнуть
Елена МОЛОДЦОВА
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Женщина заблудилась в лесу и едва не погибла. К счастью, на помощь ей пришли земляки. Фото: Из личного архива Надежды МосеевойЖенщина заблудилась в лесу и едва не погибла. К счастью, на помощь ей пришли земляки. Фото: Из личного архива Надежды Мосеевой
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Выходя из дома утром 22 июля, 65-летняя жительница Ловозера Надежда Мосеева даже не догадывалась, что может не вернуться из леса. Новость о том, что женщина исчезла, появилось уже около 19:00.

- Внимание! Пропал человек! Жительница Ловозера Надежда Николаевна Мосеева, 1953 года рождения, ушла в лес в сторону озера Могильное. Но до сих пор не вернулась, связь с ней отсутствует. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Николаевны, обращаться в ЕДДС Ловозерского района по телефону 40-012 или в отделение полиции по телефону 43-102, - такой тревожный пост появился в группе «Ловозерцы».

На 23:30 волонтеры назначили сбор желающих принять участие в поисках пропавшей пенсионерки. Правда, сразу предупредили, что в лес придется идти на свой страх и риск – рядом с селом бродят медведи. Напомним, недалеко от Ловозера месяц назад косолапый задрал 16 обученных оленей. Добровольцев попросили надеть соответствующую одежду и обязательно взять с собой воду и телефон, в котором есть навигатор. Несмотря на большую вероятность встретить косолапого хищника, на поиски Надежды Мосеевой вышли 20 человек.

- Женщину нам удалось найти уже через час в болоте. Она была сильно искусана насекомыми – руки и лицо черные от корок крови. Выносить ребятам пришлось ее на руках – Надежда Николаевна была вся мокрая и обессилена, - рассказывает о результатах поиска один из добровольцев Роман Прозоров. – Местные были на квадроцикле, на нем-то северянку и доставили на скорую.

Несмотря на то, что лето на Кольский полуостров все же пришло, ночи холодные – и поход в лес мог вполне закончиться очень печально. К счастью, ловозерцы вовремя пришли на помощь своей земляке. Роман Прозоров сердечно благодарит всех, кто откликнулся на сбор и помог в поисках.

Напомним, Надежда Мосеева – не единственная, кто пропал в эти дни. Так продолжаются поиски 71-летнего Николая Коржева, который ушел с дачи, что на 9 километре автодороги Мурманск – Аэропорт и пропал. А под Умбой добровольцы прочесывают острова Амозера, с рыбалки на котором до сих пор не вернулся Артур Петкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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