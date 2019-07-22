В Мурманске девушка пропала после отдыха в ночном клубе

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-22T08:22:41+03:00

23-летняя Екатерина Перкова в ночь на субботу отдыхала в коктейль-холле NEGRONI CLUB на улице Полярные Зори, 8а. Фото: vk.com/murmanspas51

А 71-летний дедушка потерялся по дороге с дачи

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В воскресенье, 21 июля, волонтеры объявили о поисках сразу двух северян.

23-летняя Екатерина Перкова в ночь на субботу отдыхала в коктейль-холле NEGRONI CLUB на улице Полярные Зори, 8а. Утром она вышла из заведения, но до дома так и не доехала. Где она - никто сейчас не знает.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы, зеленые глаза, на левом запястье - татуировка.

Была одета: белое платье до колена, белые туфли с высокой платформой.

А днем ранее потерялся 71-летний Николай Коржев. Как рассказали в поисковом отряде "МурманСпас", около 15.00 он ушел с дачи, что расположена на девятом километре дороги Мурманск-Аэропорт.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы.

Был одет: темно-зеленые брюки, серо-зеленая рубашка, черные полуботинки, черная кепка.

71-летний Николай Коржев потерялся по дороге с дачи. Фото: vk.com/murmanspas51

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить позвонить в полицию по телефонам 02,102, 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU