2019-07-22T08:22:41+03:00
Общество

В Мурманске девушка пропала после отдыха в ночном клубе

А 71-летний дедушка потерялся по дороге с дачи
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
23-летняя Екатерина Перкова в ночь на субботу отдыхала в коктейль-холле NEGRONI CLUB на улице Полярные Зори, 8а. Фото: vk.com/murmanspas5123-летняя Екатерина Перкова в ночь на субботу отдыхала в коктейль-холле NEGRONI CLUB на улице Полярные Зори, 8а. Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 июля, волонтеры объявили о поисках сразу двух северян.

23-летняя Екатерина Перкова в ночь на субботу отдыхала в коктейль-холле NEGRONI CLUB на улице Полярные Зори, 8а. Утром она вышла из заведения, но до дома так и не доехала. Где она - никто сейчас не знает.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы, зеленые глаза, на левом запястье - татуировка.

Была одета: белое платье до колена, белые туфли с высокой платформой.

А днем ранее потерялся 71-летний Николай Коржев. Как рассказали в поисковом отряде "МурманСпас", около 15.00 он ушел с дачи, что расположена на девятом километре дороги Мурманск-Аэропорт.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы.

Был одет: темно-зеленые брюки, серо-зеленая рубашка, черные полуботинки, черная кепка.

71-летний Николай Коржев потерялся по дороге с дачи. Фото: vk.com/murmanspas51

71-летний Николай Коржев потерялся по дороге с дачи. Фото: vk.com/murmanspas51

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить позвонить в полицию по телефонам 02,102, 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инструктору, который нырял с пропавшим в Баренцевом море дайверами, предъявили обвинение
Мурманчане получили доначисления за отопление из-за не вовремя поверенных счетчиков
В Мурманской области приведут в порядок 146 подъездов
Под Умбой пропал рыбак из Полярных Зорь Артур Петкевич
Пропавшая после веселья в ночном клубе мурманчанка сама пришла в полицию
В Кировске появился первый на Кольском Севере женский монастырь
Министр транспорта Мурманской области: Через три недели по дорогам Мончегорска можно будет комфортно ездить
Мурманской области дадут 700 миллионов рублей на внедрение в школы цифровых технологий
В Мурманске полыхало сразу пять машин
Мурманчанин сфотографировал подпольное казино - полиция начала проверку
Мурманчанка порезала знакомому сухожилия осколком вазы
На набережную Семеновского озера вернут памятник Олегу Найденову
В Мурманске сгорела квартира, а в Оленегорске – BMW X5
Сборная Снежногорска взяла главную награду фестиваля "Голосящий КиВиН"
В порту Мурманск ждут уникальный катамаран Energy Observer
Густой утренний туман нарушил работу аэропорта «Мурманск»
В Мурманске подросток, пытаясь примирить ссорящихся, распылил перцовый баллончик и получил битой по голове
В Малом Сафоново медведь убил и уволок в лес собаку, сидящую на цепи