2019-07-23T09:19:25+03:00
Общество

Даже в жаркие дни вода в реках и озерах Мурманской области не прогрелась

Теплее всего оказалось в Ловозере, холоднее - в Верхнетуломском водохранилище
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
В Имандре вода прогрелась всего до +13. Но купающихся это не остановило.В Имандре вода прогрелась всего до +13. Но купающихся это не остановило.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

Последние несколько дней небесная канцелярия радует северян теплом. 22 июля в Мурманске столбик термометра дошел до +27.

Не удивительно, что солнце выманило людей на отдых на свежем воздухе. И, конечно, нашлись те, кто решил искупаться. Но стоит ли это делать?

Период тепла в Мурманской области пока очень короткий. И в таких условиях водоемы не успевают толком прогреваться.

По данным паблика "Погода в Мурманске", температура воды в Верхнетуломском водохранилище +11, реке Поной +14, Имандре +13, Коле, Лотте, Ковдозере +16, Варзуге +17. Теплее всего оказалось в Ловозере +18.

При этом МЧС напоминают, что купаться в водоемах Мурманской области нельзя. Дело не в грязной воде, а в том, что вода холодная и есть подводные ключи. Из-за них может случиться судорога или сердечный приступ, и человек может утонуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Чибис передал в избирком Мурманской области 39 листов поддержки от депутатов
Пенсионер из Кандалакши обиделся на коллегу и спалил его машину
Опять живодер? В Кандалакше снова нашли мертвого щенка
В Мурманске мужчина хотел насолить сожительнице и угнал ее машину
В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей
Появился первый зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области
У Мурманского морского пароходства новый генеральный директор
В Мурманске закончился полярный день и начались белые ночи
Погубить группу Дятлова могла полярная истерия
"Зоной 51" назвали Мурманскую область
Роковое солнце: Между Апатитами и Кировском сбили пешехода
300 велосипедистов прошли все испытания самого северного в мире марафона «Муста-Тунтури»
В вокзале в Санкт-Петербурге задержали мурманчанина с тремя граммами синей «соли»
В Мончегорске спасли раненного ястреба
В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков