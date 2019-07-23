Даже в жаркие дни вода в реках и озерах Мурманской области не прогрелась

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-23T09:19:25+03:00

В Имандре вода прогрелась всего до +13. Но купающихся это не остановило. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Теплее всего оказалось в Ловозере, холоднее - в Верхнетуломском водохранилище

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Последние несколько дней небесная канцелярия радует северян теплом. 22 июля в Мурманске столбик термометра дошел до +27.

Не удивительно, что солнце выманило людей на отдых на свежем воздухе. И, конечно, нашлись те, кто решил искупаться. Но стоит ли это делать?

Период тепла в Мурманской области пока очень короткий. И в таких условиях водоемы не успевают толком прогреваться.

По данным паблика "Погода в Мурманске", температура воды в Верхнетуломском водохранилище +11, реке Поной +14, Имандре +13, Коле, Лотте, Ковдозере +16, Варзуге +17. Теплее всего оказалось в Ловозере +18.

При этом МЧС напоминают, что купаться в водоемах Мурманской области нельзя. Дело не в грязной воде, а в том, что вода холодная и есть подводные ключи. Из-за них может случиться судорога или сердечный приступ, и человек может утонуть.

ИСТОЧНИК KP.RU