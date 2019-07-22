2019-07-22T12:39:48+03:00
Происшествия

Под Умбой пропал рыбак из Полярных Зорь Артур Петкевич

Мужчина выходил на связь, а через два часа его лодку нашли пустой
Елена МОЛОДЦОВА
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Спасатели поиски приостановили, но добровольцам ничего не мешает прийти на помощь семье Артура Петкевича. Фото: marevskiy.ruСпасатели поиски приостановили, но добровольцам ничего не мешает прийти на помощь семье Артура Петкевича. Фото: marevskiy.ru
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Каждый выезд на лоно природы любителей охоты и рыбалки – крайне волнительное мероприятие для его семьи. Связь есть местами, а произойти может всякое. Напомним, в этом году спасателям уже не раз приходилось выходить на поиски незадачливых рыбаков. Так, например, двоих мужчин из Североморска, заплутавших у водохранилища в Туманном, смогли найти, только обследовав территорию с воздуха. Минувшие выходные спасатели также провели, прочесывая окрестности деревни Вельмежка, что в 40 километрах от Умбы.

- Я очень прошу Вас о помощи. 20 июля мой муж Артур Петкевич был на рыбалке на Амозере у деревни Вельмежка. В 18:30 он выходил на связь, а в 20:30 мне сообщили, что нашли его лодку, а в ней никого не было, - бросила клич о помощи в соцсетях супруга пропавшего Олеся Петкевич. – В воскресенье весь день ныряли водолазы – пусто. На озере есть острова. Очень прошу откликнуться людей, чтоб прочесать их. Я надеюсь на то, что он жив и ему нужна помощь. 8-921-036-83-43 – Олеся.

В МЧС по Мурманской области подтвердили, что поиски пропавшего рыбака велись – мужчину искали пять человек на четырех единицах техники, но пока найти Артура Петкевича не удалось.

- На данный момент поиски приостановлены до 29 июля, до получения новой информации, - сообщила «КП» и.о. начальника пресс-службы регионального МЧС Владислава Штырлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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