Голодные, уставшие, но уже дома: В Мурманской области нашли пропавших рыбаков

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-13T10:53:47+03:00

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Двое мужчин из Североморска, ушедших на рыбалку к водохранилищу у Туманного еще 7 июня, должны были вернуться домой 10 июня. Но родные их так и не дождались, поэтому не стали ждать и обратились к спасателям. Заодно попросили о помощи через соцсети: вдруг кто видел пропавших или их машину?

Поиски шли несколько дней и, к счастью, закончились благополучно. Большую роль в этом сыграл вертолет Росгвардии. Именно с него был обнаружен автомобиль рыбаков. Он находился очень далеко от дороги. Машина стала отправной точкой, теперь спасатели надеялись обнаружить мужчин поблизости.

- После снижения высоты поисково-спасательная группа продолжила разыскные мероприятия уже на земле. Спустя непродолжительное время удалось обнаружить мужчин, потерявших надежду на спасение. Примерно в 12 километрах от машины. Рыбаки были доставлены в город Североморск. В общей сложности мужчины отсутствовали дома практически 5 суток, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Оказалось, что в том месте, где заплутали рыбаки, не было связи. А выйти на ориентир мешал туман. Мужчины после блуждания по лесу были уставшие и голодные, зато они уже со своими семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU