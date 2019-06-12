На озерах у Серебрянского водохранилища пропали двое рыбаков

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-12T08:43:06+03:00

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Рыболовный сезон в самом разгаре, а заодно началась горячая пора по поиску потерявшихся в лесу и тундре северян. Напомним, с начала мая спасатели уже трижды выходили на поисково-спасательные операции. Последний раз они искали в районе Чалмозера под Ковдором 20-летнего инвалида по слуху из Мончегорска. К счастью, Александр Беляев сам вышел к рыбакам, а те позвонили его брату, который и забрал потеряшку домой. Будем надеяться, что и приключения двух рыбаков на озерах у Серебрянского водохранилища тоже закончатся благополучно.

- Они уехали на рыбалку еще 7 июня предположительно на сеть озер рядом с Серебрянским водохранилищем. Вернуться планировали 10 июня, но на связь до сих пор не вышли, - пишет в соцсетях Виктория Качан. – Машину – серебристый Renault Duster – должны были оставить у дороги на Туманный. Мы выезжали на место, но найти автомобиль так и не смогли – возможно, они отъехали вглубь от дороги. Если кто-то увидит брошенную машину, просьба поделиться информацией. Пока мы даже не понимаем, откуда начать поиски.

Близкие и друзья предполагают, что июньский снег мог внести коррективы в планы рыбаков. Тем не менее, заявление в полицию они уже написали.

ИСТОЧНИК KP.RU