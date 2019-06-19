Под Ловозером медведи пришли на базу оленеводов и задрали 16 обученных оленей

В этом году осенью обещается хороший урожай черники. Но медведи в лесах Кольского полуострова голодны уже сейчас. Да и что им ягоды, это же хищники, им мясо подавай!

Не так давно жители Ковдора узнали, что бегавший рядом с городом косолапый напал на лося и завалил его. Впрочем, лось — животное крупное, с ним бороться сложно. Поэтому чаще медведи нападают на оленей. Да не простых, а домашних. Они часто находятся в ограниченном пространстве, охотиться на них легче.

Три медведя

На днях беда пришла в сельскохозяйственный кооператив «Тундра». Сотрудники восьмой бригады не досчитались своих подопечных.

Случилось это еще 4 июня. На лето оленей выводят в тундру на выпас. Почти все оленеводы уезжают в отпуск, ведь им надо отдохнуть после тяжелой работы зимой. На базе остается лишь один человек, который приглядывает за животными.

- Этим летом на базе остался дядя Вася. Часть стада у нас находилась перед рекой Юнка - она примерно в 1,5 километрах от базы - другая после. Он нашел несколько мертвых животных, а дальше не пошел - страшно, - рассказывает сотрудница сельскохозяйственного кооператива «Тундра» Анна Сорванова-Терентьева.

Мужчина дождался, когда из Ловозера приедут другие оленеводы. И вместе они пошли на разведку. Оказалось, что погибло 16 оленей. Да непростых! Все они ученые. Сотрудников кооператива это невероятно расстроило.

Их боль можно понять: обученных оленей готовят несколько лет. Они как бараны-вожаки — помогают стаду идти в нужно направлении, заходить в загон. На них оленеводы ездят - именно таких оленей-красавцев мы видим на Празднике Севера. Словом, правая рука оленевода. Чтобы компенсировать эту потерю, придется вложить много сил и времени. Ущерб оценить сложно. Говоря языком денег - сотни тысячи рублей, говоря от сердца - бесценно. Это как лишиться друга. Задранного оленя кооператив не имеет права продать. А сами оленеводы и их семьи своих животных есть не станут из уважения.

- По следам оленеводы поняли, что медведей было несколько: два взрослых и один маленький. Они вернулись на базу и увидели, что один из них забрался к домам! Мужчины его вспугнули, и он убежал. Сейчас пошло новое поколение медведей, которые не боятся людей. Когда мне было лет 12, и мы с семьей ездили в тундру, родители меня отпускали погулять. Я могла уйти километров на 10-12. А сейчас мне страшно. Я стараюсь не уходить далеко от дома. Осенью мы поедем в тундру - я и четверо моих детей. Я за них очень переживаю. Но не ехать нельзя - это наш образ жизни.

Хищники все наглее, а люди безоружны

Местные жители вспоминают, что это уже не первый случай в Ловозерском районе.

- Уже была такая ситуация в Самь-сыйт, там было 25 оленей, - уточняет сотрудница «Кольского саамского радио» Валентина Захарова. - После этого была дискуссия ученых и тех, кто знаком с ситуацией. Они сказали, что медведь может съесть унести 3 туши, остальных только поломать, ну, одну закопает для поживки. Жаль что так произошло. Это следствие запрета на оружие. О чем и говорили давно и долго, что для оленеводов должно быть разрешение на оружие. И отстрел животного, когда это представляет угрозу жизни.

Анна Сорванова-Терентьева подтверждает: и раньше медведи таскали оленей из стада. Но не так нагло, как в этот раз, «только» по 1-4 особи. Особенно любят приходить в период отела и давить важенок и телят. Малыши не видят опасности и сами идут на смерть. В этот раз ученые олени не могли убежать, так как были связаны. Весной это делают для того, чтобы животные не ушли со стадами к морю. Летом им позволяют бегать свободно. Но медведи не стали ждать и напали на беззащитных.

Могут саами и назвать одну из причин, почему медведи повадились ходить к стадам.

- Оружие у оленеводов отобрали. Вот он результат, - считает саамский активист Андрей Данилов.

К тому же при стадах почти не осталось обученных собак. С дядей Васей был только щенок... Теперь сотрудники кооперативов вынуждены защищать себя ножами да кричать, если увидят мишек. А те прекрасно понимают, что это не такая уже большая цена за вкусную оленину.

Конечно, такая дерзость со стороны косолапых не могла не остаться незамеченной. Информацию передали в Госохотнадзор, его сотрудники уже изучили местность, в том числе с вертолета. Но медведя не обнаружили. Так как он представляет опасность для людей (слишком уж близко подходит к оленеводам).

Напомним, прошлой весной в Ловозерском районе медведь напал на рогатого прямо на глазах у оленевода. Он тоже сотрудник «Тундры». Мужчина не растерялся и вступил с ним в бой. В итоге смог отбить животное, хотя сам после этого попал в больницу.