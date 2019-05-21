«Это мой сын, мой сыночек»: мурманчане простились с земляками, чьи жизни унесла авиакатастрофа в «Шереметьево»

Мурманск скорбит, Мурманск плачет. Трагедия, произошедшая в московском аэропорту «Шереметьево», оборвала жизни 26 северян. Дома их ждали родные и близкие, друзья и просто знакомые.

Они строили планы на будущее и очень хотели жить…

Кто знал, что не вернется?

Сегодня, 21 мая, траурные церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе прошли по всему Кольскому полуострову. Мурманск, Североморск, Полярные Зори, Ковдор, Кандалакша плакали вместе с теми, кто потерял в «Шереметьево» жен, мужей, отцов, сыновей и дочерей, без которых им теперь придется учиться жить заново.

Предадут земле в Заполярье только 12 человек, остальных родственники решили похоронить в других регионах России.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В Мурманске желающие проститься стали стягиваться ко Дворцу культуры имени Кирова еще задолго до того, как открыли зал. Люди с охапками цветов шли по улице, а на их лицах легко читались скорбь, боль и недоумение, неужели то, что происходит с ними правда, неужели они больше никогда не увидят тех, кого искренне считали своими друзьями и коллегами, не услышат любимые шутки, не получат от них ценный совет.

Поток из людей, желающих возложить цветы, не прекращался.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

На входе в «кировку» северян встречали полицейские и рамки металлоискателя, обеспечивающие безопасность траурного мероприятия. Блюстители порядка молчаливо следили за тем, чтобы скорбные минуты не были нарушены неприятным инцидентом. В самом зале дежурили бригады медиков. И их помощь была нужна. Похороны - слишком тяжелое испытание для родных.

- Это мой сын, мой сыночек, мой Максим! Он был здоров как бык. Как же так? Летал по делам. Кто знал, что он не вернется? - безутешно рыдала мама погибшего Максима Назарова.

Сначала с погибшими простились родственники, остальных горожан в зал запустили через 40 минут.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Ее как могли поддерживали близкие, психологи МЧС и врачи «Скорой», но никакие слова не могли заглушить боль в материнском сердце. Женщина на время затихала, но когда видела на большом экране, на котором одна за другой менялись фотографии погибших в «Шереметьево», снимок своего сына, начинала плакать.

Бог забирает лучших!

А мурманчане шли бесконечной вереницей и несли цветы. Поддержать семьи, потерявшие близких, пришел и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Он положил цветы, молча постоял у каждого из шести гробов. За ним потянулись члены регионального правительства и администрации города.

Андрей Чибис пришел в ДК вместе со своими заместителями.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Многие знали погибших лично. С Аленой Мартыновой, начальником отдела по реализации национальной политики регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, большинство из пришедших работало вместе много лет.

- Она была прекрасным человеком! – доносились обрывки фраз, полных боли и сожаления.

- Увы, Бог забирает лучших!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

Лучшей была и Наталия Крайнова, возвращавшаяся тем роковым рейсом от сына, который осваивает профессию летчика в другом городе. Кто бы мог подумать, что тогда мать и сын видятся в последний раз, и в родной Мурманск Андрей Крайнов приедет уже через несколько дней, чтобы навсегда проститься с любимой мамой. Здесь, в зале ДК, его поддерживал отец Игорь Крайнов. Сразу после гибели супруги в беседе с «Комсомолкой» он сказал, что не может опустить руки - у него сын.

Игорь Крайнов на церемонии прощания.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Наташа очень хотела, чтобы Андрей стал летчиком. Мы решили, что лучшее, что мы с ним можем сделать, - это исполнить ее мечту, несмотря ни на что, - отметил Игорь.

Церемония прощания началась в 9.00 и должна была завершиться в 10.20, но продлилась дольше из-за нескончаемого потока людей. Совсем скоро, начиная с 13.00, пройдет отпевание в храмах города.

Около здания и в зале дежурили сотрудники спецслужб.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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