Мурманск простится с жертвами авиакатастрофы в «Шереметьево»

Днем в аэропорту «Мурманск» приземлился спецборт МЧС, который доставил в Заполярья 13 погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево» северян.

- Сегодня Ил-76 доставил в мурманский аэропорт 12 тел погибших и одну урну с прахом жительницы Ковдора. Из главной воздушной гавани Заполярья их развезут в города Мурманской области, в которых они и будут захоронены, - сообщил источник «КП».

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс СУ-1492 из Москвы в Мурманск, загорелся после жесткой посадки в аэропорту вылета. 41 человек погиб, 26 из которых - это жители Кольского полуострова. Правда, предадут земле в Заполярье только 13 человек, остальных родственники решили похоронить в других регионах России.

В Мурманске

- Церемония прощания с жертвами авиакатастрофы пройдет 21 мая во Дворце культуры имени Кирова. В 9.00 с погибшими простятся родственники, в 9.40 зал откроют для мурманчан, которые также смогут отдать дань уважения своим землякам. Церемония продлится до 10.20. Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском морском кафедральном соборе «Спас на Водах» с 13.00 до 13.40 и в Свято-Никольском кафедральном соборе - с 13.10 до 13.50, - сообщают в администрации Мурманска.

В связи с церемонией в центре столицы Заполярья ограничат движение. Так 21 мая с 00.00 до 12.00 от транспорта освободят и запретят остановку и стоянку машин:

- на улице Пушкинской, от улицы Профсоюзов до Воровского,

- на улице Софьи Перовской, от проезда Николая Кононова до улицы Воровского;

- на проезде на дворовую территорию ДК имени Кирова.

... и области

Траурные мероприятия пройдут и в других городах Мурманской области. В 10.00 начнется прощание в городском Доме культуры в Полярных Зорях с Андреем и Екатериной Чупруновыми. В это же время в Североморске простятся с Алексеем Криштопом - церемония пройдет в здании морга на улице Комсомольская, 27 (корпус 1).

В 11.00 к мероприятиям присоединятся Ковдор и Кандалакша. Прощание с Ритой Данилкиной состоится в зале городского морга, а поминальный обед запланирован в 13.00 в кафе «Колизей». Кандалакшане отдадут дань уважения Алексею Смирнову у дома № 137 на улице Набережная, где жил погибший.

Остальных 14 жителей Мурманской области, чьи жизни унесла эта страшная трагедия, родственники решили похоронить в других регионах России. Так, церемония прощания с начальником медсанчасти 120 Евгением Новиковым и его дочерью состоится 22 мая в 11.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Керчи.

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