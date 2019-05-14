«Чистая вода»: Андрей Чибис предложил Евгению Никоре пожить с привозной водой, как жители Минькино и Абрам-Мыса

Крайний Север всегда славился кристально чистой и самое главное вкусной водой. Правда, увы, эта аксиома применима далеко не для всех уголков Кольского полуострова. Год от года проблемы с качеством питьевой воды испытывают Тулома, Минькино, Абрам-Мыс и Ленинский округ Мурманска, но на реконструкцию и строительство современных водозаборов и очистных сооружений денег традиционно нет. Однако такое положение дел нынче не устраивает не только местных жителей, но и врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который на утреннем оперативном совещании учинил грандиозный разнос чиновникам, отвечающих за этот вопрос.

Реконструируют и спроектируют

Но, разумеется, сначала о положении дел в регионе доложил вице-губернатор Заполярья Евгений Никора.

- В феврале было заключено соглашение с минстроем России о получении субсидии на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения на общую сумму 80,4 миллиона рублей. По рекомендации Роспотребнадзора, эти работы буду проведены в Териберке и Туломе, - отрапортовал Евгений Никора.

К слову, в Туломе проблема с качеством питьевой воды назрела уже давно. Водозабор старый, и как бы специалисты ни хлорировали Н2О, опасные для здоровья бактерии то и дело пробираются в краны местных жителей. Несколько лет назад сельчанам даже пришлось пережить вспышку кишечной инфекции. Но, кажется, плохая и опасная питьевая воды для Туломы осталась в прошлом.

В Туломе пробы воды близки к норме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Реконструкция водозаборных сооружений в селе должна закончиться к концу 2020 года. На строительство будет потрачено 89,5 миллионов рублей, - сообщил радостную весть вице-губернатор. – В Териберке на 2019-2020 годы запланировано разработка проектно-сметной документации, а в 2021-2022 – непосредственно само строительство. По предварительным расчетам, на эти цели потребуется 102 миллиона рублей.

Евгений Никора не забыл поблагодарить коллег из Кольского района за конструктивную работу, а вот про другие проблемы с чистой водой, коих немало, как-то запамятовал. А зря, у руководства с памятью гораздо лучше.

Проблема на проблеме

- Я был вчера у министра строительства и ЖКХ России. По проекту «Чистая вода» все субъекты должны были завершить инвентаризацию объектов водоснабжения. Это не сделано только в двух регионах страны: в Мурманской и Магаданской областях, - огорошил коллег врио главы региона.

Но оказалось, что у Евгения Никора другая информация: отчет готов. Андрей Чибис попросил копию документа и внятные объяснения, почему о нем ничего не знают в профильном ведомстве в Москве. Правда, оговорился, что если минстрой окажется прав, то Чибис это просто так не оставит.

Забыл, кажется, вице-губернатор и про проблему на западном берегу Кольского залива, которая год от года появляется там вместе с паводком. С середины апреля жителям Минькино воду подвозят автоцистернами. Но, как выяснилось, в правительстве региона считают, что таким образом проблема снята с повестки дня. Разве, что вот специальную установку еще можно приобрести, но с покупкой можно не торопиться.

Уже полтора месяца жители Минькино вынуждены пить и готовить только из привозной воды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- До 1 июля будет закуплена мобильная установка очистки воды стоимостью один миллион пятьдесят тысяч рублей, которая поможет улучшить качество воды и в Абрам-Мысе, и в Минькино, - отметил Евгений Викторович. – Вопрос с приобретением решается так долго из-за корпоративных сроков закупочных процедур в Мурманскводоканале.

Но стрелки перевести не удалось.

- Меня не волнуют ваши процедуры! Меня волнует, когда будет решена проблема! Можно было объявить локальную чрезвычайную ситуации и провести закупку моментально. Вы сами попробуйте пожить месяц с привозной водой! – разгневался Андрей Владимирович. – Главе администрации Кольского района тоже не надо успокаиваться, а ставить вопрос жестче. Речь идет о наших с вами людях!

Не замалчивать!

Но и на этом поток проблем с питьевой водой не иссяк. Андрей Чибис вспомнил свою встречу с жителями Гаджиево, которые тоже жаловались на некачественную воду. Но похоже эта проблема есть только у них, у чиновников в бумагах и головах по-прежнему все хорошо.

- Гаджиево требует отдельной справки. Гарнизон нуждается также в строительстве водоочистных сооружений, профинансировать которое должно министерство обороны России, - попытался отбиться вице-губернатор, но не получилось.

Чибис потребовал большего внимания к проблемам людей, живущих на важных для страны территориях и стоящих на страже нашей безопасности. Понятно, что одним разносом проблемы во всех уголках региона не решить. Поэтому Андрей Владимирович решил собрать у себя совещание по «Чистой воде» и попросил глав муниципалитетов свои проблемы не замалчивать.

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