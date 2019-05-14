2019-05-14T09:24:36+03:00
Общество

В Мурманск приедет бизнес-миссия из Японии

Гостей из Страны восходящего солнца интересует рыбная промышленность, туризм, образование и технологии
Елена МОЛОДЦОВА
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Японские партнеры приглашение Андрея Чибиса приняли. Фото: Правительство Мурманской областиЯпонские партнеры приглашение Андрея Чибиса приняли. Фото: Правительство Мурманской области
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К многочисленным туристам из Китая мурманчане уже давно привыкли. Зимой улыбающихся гостей из Поднебесной можно увидеть почти в каждом уголке Кольского полуострова. А теперь Мурманская область с нетерпением ждет визита бизнес-миссии из Японии, которую в Заполярье пригласил врио губернатора региона Андрей Чибис.

- Еще во времена работы в Минстрое России я был сопредседателем российско-японской рабочей группы по городской среде, и тогда нам удалось реализовать несколько интересных пилотных проектов. В том числе, протестировать японские умные светофоры, «умные и здоровые дома», технологию бестраншейного ремонта трубопроводов, которая позволяет менять сети без отключения, не перекапывая половину города, - рассказал об уже имеющемся опыте сотрудничества Андрей Владимирович. – Я убедился, что японские коллеги могут быть очень надежным и комфортным партнерами, поэтому на Совете губернаторов России и Японии пригласил коллег к сотрудничеству и рад, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки поддержал это предложение.

Развивать взаимодействие с партнерами из Страны восходящего солнца Чибис намерен в рыбной промышленности, туризме, образование и технологиях.

- Ждем коллег на гостеприимной и прекрасной Кольской земле! – отметил врио главы региона.

Кстати, заняться подготовкой визита бизнес-миссии он поручил министру экономического развития Мурманской области Елене Тихоновой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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