Андрей Чибис: «Города и поселки Мурманской области надо вылизать!»

На четвертом по счету оперативном совещании правительства Мурманской области врио губернатор региона Андрей Чибис продолжил череду кадровых изменений в своей команде. Напомним, в прошлый понедельник он представил коллегам министра здравоохранения Заполярья Дмитрия Панычева. На этот раз Андрей Владимирович объявил о назначении нового вице-губернатора – им стала его советник и помощница Мария Дерунова. А затем приступил уже к ставшему привычным обсуждению решения доставшихся ему в наследство проблем.

От мазута к высшему образованию

- По итогам прошлой недели могу сказать, что нам удалось отстоять интересы наших рыбаков – вопрос квотирования по рыбе пересмотрен не будет. Для нас это принципиально важно. Я прошу коллег довести эту информацию до рыбаков. На днях будет сформирован четкий план развития рыбохозяйственного комплекса на нашей территории. В первую очередь это касается стимулирования переработки рыбы и ее доступности на прилавках магазинов, - с этого болезненного для северян вопроса начал совещание Андрей Чибис.

А затем коротко рассказал о результатах проведенных встреч на федеральном уровне. Кстати, они сулят Мурманской области сразу два пилотных проекта и соответствующую финансовую поддержку из Москвы. В первую очередь речь идет о первой в Заполярье и в стране котельной на топливе РДФ – результате переработки мусора. Если эту идею продолжить развивать, то она вполне способна снизить мазутозависимость региона. Вторым пилотным проектом станет комплексное развитие города-героя Мурманска. Идею преображения областного центра надо разработать качественно и в кратчайшие сроки, чтобы получить дополнительные деньги на эти цели. Но вернемся к мазуту…

- На это топливо нам не хватает 10 миллиардов рублей. Нашему минфину необходимо доказать объем потребления мазута и ценовую политику, чтобы получить хоть какую-то часть этих денег на подготовку к зиме, - дал поручение Андрей Владимирович.

К слову, на этой неделе врио главы региона, который порой напоминает многорукого Шиву, намерен заняться также непростой ситуацией с высшим образованием в Мурманской области. В частности на базе МГТУ открыть научно-образовательный центр. Видимо, у губернаторов вошло в моду выбирать себе в фавориты вуз и заниматься его развитием. Напомним, именно так получилось с педагогическим университетом, который при поддержку Марины Ковтун стал опорным вузом Заполярья и был переименован в МАГУ. А возможно Андрей Чибис понимает, что для развития Арктики все же больше необходимы технические специалисты. Посмотрим, что получится на этом поприще у нового врио губернатора.

С рук не спустят!

Как бы ни хотелось, а тему ЖКХ с повестки дня снять пока не удается. Тем более, что с таянием снега ситуация в городах и поселках не становится менее критической.

- Нас ждут большие проблемы с уборкой мусора и грязи во дворах. Как правило, на одного дворника приходится по 4-5 дворов. Управляющим компаниям уже даны рекомендации набирать людей. Тем более, что механизированной уборки дворов не предусмотрено, и вся работа ложится на дворников. Исходя из этой информации, оперативной уборки большинства муниципалитетов не будет. На субботниках рассчитывают задействовано 29 тысяч северян, - отрапортовал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

В Мурманской области на одного дворника приходится по 4-5 дворов. Фото: vologda-portal.ru

Разумеется, такой не оптимистичный расклад не мог удовлетворить высокое начальство. И если вопросов к министру не было, то муниципалитетам досталось по полной. Правда пока в качестве грозного предупреждения.

- Про тезисы «не хватает ресурсов, людей и технике», а также «не можем договориться с подрядчиком» забудьте раз и навсегда. Города надо вылизать! Это вопрос местного значения, а значит ваша ответственность. Грязные населенные пункты никому с рук не спустим! Разбиваем территории на сектора и назначаем ответственных. В четверг будет большое мероприятие с муниципалитетами. Готовьтесь! – предупредил Андрей Чибис.

Кроме того, Андрею Владимировичу пришлось еще раз поднять вопрос с управляющей компанией в Гаджиево. Напомним, предыдущая обанкротилась, и гарнизон на несколько дней остался без лифтов и какого-либо элементарного жилищного обслуживания. Но несмотря на заверения чиновников, что ситуация под контролем, жалобы главе Заполярья продолжают поступать.

- Я была в Гаджиево. Новая управляющая компания назначена, в ней уже трудится 37 человек, и людей продолжают набирать. Есть вопросы по прочистке дворов. Однако работа аварийно-диспетчерской службы восстановлена, - доложила главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

Идите … в народ!

А потом врио губернатора вновь вернулся к муниципалитетам. Андрей Чибис уже посетил три города доверенного ему региона: Североморск, Кандалакшу и Полярные Зори и сделал вполне определенные выводы.

- 2/3 вопросов, которые мне задавали жители этих городов, местного значения, которые вполне могут решить муниципальные власти. А значит, в администрациях не знают о проблемах обычных северян и личного приема граждан недостаточно. Что ж будем исправлять эту ситуацию. Каждый руководитель муниципалитета должен проводить подобные встречи с населением ежемесячно, - поставил задачу Андрей Владимирович.

Теперь с нардом будет встречаться не только губернатор, но и местная власть. Фото: Из архива Андрея Чибиса

К слову, для местной власти она не нова. Два года назад предшественница «варяга» давала им похожее поручение после своего визита в Печенгский район. Тогда на сайтах муниципальных администраций появились отдельные вкладки Интернет-приемных и графики приема граждан. Главы браво рапортовали, что встречаются с жителями и решают их проблемы. Но в итоге болезненный вопрос недоступности местной власти для простого народа к приходу нового руководства остался на прежнем месте. А посему поручение Андрея Чибиса к главам оптимизма не внушает, даже если выполнят они его на «пятерочку». К слову, оно было не единственным на утренней «оперативке».

- Я прошу муниципалитеты в течение двух дней представить свое видение решения ключевых проблем региона по 12 направлениям. Уверен, ваш опыт работы на местах будет полезен, - отметил Андрей Владимирович.