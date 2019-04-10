Андрей Чибис рассказал в Кремле об опасности рыбных аукционов для Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-10T17:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сначала заверили, потом одобрили, а теперь вот приняли в первом чтении... Неоднозначный законопроект медленно, но верно «подползает» к своей решающей стадии. Закон «О крабовых аукционах» вот-вот вступит в силу, и многие опасаются, что те же правила потом перенесут на добычу рыбы.

Прибрежники Мурманской области не устают повторять: это стало бы настоящей катастрофой для местных компаний! У тех просто не найдется денег на квоту (т.е. разрешения на добычу) в ходе аукциона. А значит промышлять в российском сегменте Баренцева моря будут только крупные федеральные «игроки», но уж никак не мурманчане.

Региональная власть в курсе этой непростой ситуации. Прежний губернатор Заполярья Марина Ковтун высказывалась против рыбных аукционов. А сегодня стало известно, что новый глава Мурманской области Андрей Чибис подключился к решению проблемы.

- На встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудили проблему квот на вылов морских биоресурсов. Это острая тема для Мурманской области, знаменитого на всю страну центра рыболовства. Пересмотр квот на рыбу нанес бы огромный ущерб нашему региону. Алексей Васильевивич заверил, что изменения по крабу (к сожалению, в эту тему я просто не успел включиться), не будут распространены на пикшу и треску, - сообщил врио губернатора Заполярья Андрей Чибис.

Впрочем, вице-премьер не затронул главного вопроса. Не собирается ли правительство выдвинуть закон о рыбных аукционах сразу, как «разберется» с крабом?

ИСТОЧНИК KP.RU