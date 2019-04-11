Андрей Чибис попросил Виталия Мутко помочь компенсировать Мурманской области стоимость мазута

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-11T15:10:53+03:00

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Уже третий день новый глава Мурманской области находится вне региона. Со вторника по среду он участвовал в сессиях Международного арктического форума и сразу же отправился в Кремль, где запланировал ряд встреч. Вчера он пообщался с вице-премьером Алексеем Гордеевым, а сегодня – с заместителем председателя правительства Виталием Мутко. Говорили о проекте по апробированию комплексного развития территорий в Заполярье.

- При вашей поддержке мы за несколько лет сможем восстановить исторически сложившиеся и уникальные территории города, вдохнув в них новую жизнь и сделав Мурманск привлекательным для туристов, – обратился к вице-премьеру Андрей Чибис.

Еще одна тема, которая поднялась в ходе разговора – мазутозависимость региона. Врио губернатора обратился к Виталию Мутко с просьбой рассмотреть возможность компенсировать резко возросшую стоимость топочного мазута, как это происходило ранее - правительство разово выделило Мурманской области 1,9 млрд рублей.

На это зам. председателя правительства поручил актуализировать программу уменьшения мазутозависимости. На Что Чибис сообщил, что план будет предоставлен в правительство в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU