Андрей Чибис будет участвовать в выборах губернатора Мурманской области

Андрей Чибис, экс-замминистра министерства строительства и ЖКХ РФ, начала руководить Мурманской областью сравнительно недавно – после отставки губернатора Марины Ковтун 21 марта. 23 марта его представили правительству региона, и именно в этот день у нового главы Заполярья впервые спросили о намерении идти на выборы, которые состоятся в сентябре этого года. Тогда Андрей Владимирович, сославшись на занятость, ушел от ответа. Но это не значит, что про этот вопрос забыли.

За две с небольшим недели Андрей Чибис успел сделать многое: взбодрить коммунальщиков, отправить в отставку министра здравоохранения и вице-губернатора, выступить на Международном арктическом форуме с защитой Мурманской области по всем фронтам. Несмотря на то, что происходящее похоже либо на свежий взгляд или запал, либо на предвыборную кампанию, разговора о грядущем сентябре до сих пор не было.

И вот сейчас, когда после Санкт-Петербурга Андрей Владимирович оказался в Москве, в соцсетях появилась информация о том, что он все-таки собирается стать кандидатом в губернаторы Мурманской области в 2019 году. Как выяснилось, об этом он сообщил в среду, 9 апреля, на Международном арктическом форуме.