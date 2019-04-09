Владимир Путин заявил, что будут очищены 200 квадратных километров Кольского залива

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-09T18:02:02+03:00

В разговоре про развитие Арктики Владимир Путин несколько раз упоминал Мурманскую область. Фото: kremlin.ru

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В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Международный арктический форум. На планерном заседании его выступил лично президент России. В разговоре о наращивании присутствия нашей страны в холодных территориях он не смог не упомянуть Мурманскую область. Наш регион в речи главы государства прозвучал несколько раз.

Так, Владимир Путин поднял важную тему: не только осваивать, но и сохранять.

- В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Также предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 квадратных километров, - пояснил президент.

Не обошел он стороной и стройку века в нашем регионе - Мурманский транспортный узел..

- Приглашаем наших зарубежных партнеров к совместной работе по созданию портов-хабов в конечных точках трассы. Имею в виду Мурманский транспортный узел и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок «река – море», - призвал президент.

Помимо этого он призвал не забывать о проблемах коренных малочисленных народов, что уровень жизни северян должен быть не ниже среднероссийского, должен расшириться ледокольный флот, а для инвесторов должны быть созданы особые преференции.

Напомним, что на арктическом форуме присутствует врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU