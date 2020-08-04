2020-08-04T13:14:54+03:00
Общество

Доходы губернатора Мурманской области за 2019 год: сколько заработал глава региона

Андрей Чибис отчитался о доходах за 2019 год
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис отчитался о своих доходах за 2019 год. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис отчитался о своих доходах за 2019 год. Фото: Правительство Мурманской области
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Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин разрешил чиновникам опубликовать сведения о своих доходах до 1 августа. Напомним: члены регионального правительства и депутата Мурманской областной Думы отчитались еще в апреле. Администрация заполярной столицы сделала это день в день. Позже всех раскрыл свои доходы губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Итак, согласно опубликованному отчету Андрей Владимирович заработал в 2019 году 6,9 миллиона рублей, в том числе в министерстве строительства России 1,4 миллиона рублей. Также в собственности у главы региона есть дачный участок площадью 1158 квадратных метров, дача (139,1 квадратного метра), две квартиры площадью 133 и 76,2 квадратных метра, гараж в 33,4 квадратных метра, машиноместо (17,9 квадратных метра) и летняя беседка (19,5 квадратных метра). Вся перечисленная недвижимость находится в России. Кроме того, Андрей Чибис имеет таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании, которым он владеет вместе с супругой. В пользовании главы региона и его семьи находится квартира площадью 115,5 квадратных метра.

Личный автопарк губернатора насчитывает четыре «железных коня»: два легковых автомобиля Mercedec Benz и Toyota и два снегохода Artic cat и Can-am outlander.

Первая леди Мурманской области Евгения Чибис в 2019 году оказалась богаче супруга, заработав 9,6 миллиона рублей. Львиную часть денег – 8 миллионов рублей Евгения чибис получила от операций с ценными бумагами, остальную сумму – от сдачи квартиры в аренду. Также у супруги губернатора есть в собственности 1/10 земельного участка под личное подсобное хозяйство площадью 717 квадратных метра, квартира (107,5 квадратных метра), три машиноместа (18,3, 15,6 и 15,3 квадратных метра) и жилое помещение площадью 139,5 квадратных метра.

По финансовым результатам 2019 года первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко заработала куда больше своего руководителя. Напомним: в прошлом году доход Оксаны Николаевны составил 9,96 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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