Стали известны доходы сотрудников мэрии Мурманска за 2019 год

Сотрудники администрации Мурманска отчитались о своих доходах за прошлый год. На официальном сайте мэрии уже появились документы, где можно узнать, сколько заработали чиновники заполярной столицы. Кто же стал самым богатым?

Конечно, наибольший заработок оказался у главы администрации и города Мурманска Евгения Никоры - в 2019 году он получил 21,6 миллиона рублей, а его супруга - 2,1 миллиона рублей. Во владении главы областного центра числится земельный участок площадью 870 квадратных метров, дачный дом (100,8 кв.м.), две квартиры (116,7 и 82,8 кв.м.) и гараж. В пользовании - земельный участок для размещения гаражей и еще одна квартира (53,2 кв.м.). Ездит Евгений Никора на Mercedes Benz GL 450, также у него есть снегоход Ski-Doo.

У первого заместителя главы администрации Мурманска Алексей Лыженкова доход задекларирован поменьше - 4,8 миллиона рублей. В его владении - трехкомнатная квартира (80,7 кв.м.) и гараж. Его супруга заработала чуть больше одного миллиона рублей, в собственности есть пара квартир.

Другой заместитель Евгения Никоры, Валентина Доцник, за 2019 год заработала 4,2 миллиона рублей. На праве собственности у нее задекларирована однокомнатная квартира (37,7 кв.м.), а в пользовании - квартира, площадью 59,3 квадратных метра. Ее супруг получил 541 тысячу рублей, владеет приусадебным земельным участком площаодью 2500 квадратных метров и жилым домом (73,6 кв.м.) в Белоруссии. Ездит он на автомобиле Peugeot 807.

Заработок Людмилы Левченко, еще одного заместителя главы администрации города, составил 4 миллиона рублей. Она владеет двухкомнатной квартирой (47,3 кв.м.) и земельным участком (492 кв.м.). Ездит на Subaru Forester.

Виталий Розыскул, заместитель Евгения Никоры, заработал 4,5 миллиона рублей. Во владении - пара двухкомнатных квартир (68,1 и 86,1 кв.м.)

Заместитель главы администрации Руфат Синякаев получил 3,2 миллиона рублей. В собственности трехкомнатная квартира (74,5 кв.м.) и Toyota Land Cruiser.

У заместителя главы администрации Андрея Изотова задекларирован доход в 3 миллиона рублей. Во владении - гараж (21,5 кв.м.), в пользовании - трехкомнатная квартира (94,6 кв.м.), которой владеет супруга.

Управляющая делами администрации и города Мурманска Елена Белова заработала за 2019 год чуть больше некоторых заместителей - 3,5 миллиона рублей. В собственности у нее двухкомнатная квартира (62,8 кв.м.), дачный дом (99,2 кв.м.) и земельный участок сельскохозяйственного назначения (1047 кв.м.).

Доходы председателей комитетов в Мурманске за 2019 год:

Сергей Лупанский, председатель комитета градостроительства - 1,6 миллиона рублей,

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре - 2,3 миллиона рублей,

Василий Андрианов, председатель комитета по образованию - 3 миллиона рублей,

Александр Стародуб, председатель комитета имущественных отношений - 1,9 миллиона рублей,

Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья - 2,5 миллиона рублей,

Михаил Табунщик, председатель комитета по развитию городского хозяйства - 1,5 миллиона рублей,

Татьяна Печкарева, председатель комитета по соцподдержке и делам молодежи - 2,5 миллиона рублей,

Дмитрий Блохин, председатель комитета по физкультуре и спорту - 1,7 миллиона рублей,

Ирина Канаш, председатель комитета по экономическому развитию - 2,3 миллиона рублей,

Анжелика Червинко, председатель комитета по жилищной политике - 2,6 миллионов рублей

Мария Двинина, председатель комитета по строительству - 1,9 миллиона рублей.

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