У директора ЕДДС Мурманска в собственности оказалось 55 дачных участков площадью 158 тысяч квадратных метров

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:00:38+03:00

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Мурманские чиновники получают совсем немаленькие деньги, так что могут с легкостью себе позволить купить недвижимость, авто и землю. Напомним, что на днях сотрудники мэрии заполярной столицы отчитались о своих доходах.

Так, стало известно, что глава администрации Евгений Никора за 2019 год заработал 21,6 миллиона рублей. В его владении - земельный участок, дачный дом, две квартиры и гараж. Ездит он на Mercedes Benz GL 450. Однако если Евгению Никоре хватает одного автомобиля и одного земельного участка, то директору Единой дежурно-диспетчерской службы Мурманска Алексею Маркелову такого количества собственности будет маловато.

Руководитель госучреждения задекларировал в сведениях о доходах и имуществе за прошлый год целых 55 земельных участков под дачное строительство. Совокупная площадь земли, которой он владеет наполовину, составила 158,6 тысяч квадратных метров. Кроме того, в собственности у Маркелова имеется участок для фермерства, площадью 13887 квадратных метров, жилой дом (131 квадратный метр), однокомнатная квартира (42,1 квадратных метра), двухкомнатная квартира (85,7 квадратных метра) и гараж.

Также у директора мурманской ЕДДС всегда есть выбор, на чем отправиться по делам - он владеет четырьмя иномарками. Среди них: Mazda MX3, Toyota Land Cruiser 150, Peugeot 206-75 и Mercedes-Benz Sprinter.

Всего за 2019 год Алексей Маркелов заработал 6,2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU