Со дня гибели АС-31 в Баренцевом море прошло семь лет

1 июля 2019 года в Баренцевом море произошло трагедия с АС-31. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июля 2019 года в Баренцевом море произошло трагедия с АС-31, которую обычно называют подлодкой, но на деле это атомная глубоководная станция проекта 10831. Во время биометрических измерений научно-исследовательским глубоководным аппаратом, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар. Погибли 14 моряков-подводников - они отравились продуктами горения.

Почти все они были жителями Санкт-Петербурга и Ленобласти, но были и выжившие. Каждое 1 июля в Мурманской области и других регионах вспоминают всех погибших подводников, многие из которых получили посмертно награды.

После трагедии аппарат отбуксировали в Оленью Губу, где базируется воинская часть, откуда ушли и не вернулись члены героического экипажа. После стало известно, что его планируют восстановить.

АС-31 - один из самых засекреченных объектов на флоте. Известно, что его строили 20 лет: проект начался еще в 80-х годах, но в 90-е из-за финансовых проблем его заморозили.

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