Сгоревший в Баренцевом море аппарат АС-31 восстановят

Во время пожара на АС-31 погибли 14 моряков-подводников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июля 2019 года в Баренцевом море во время выполнения задач на глубоководном аппарате АС-31 произошел пожар в аккумуляторном отсеке. Погибли 14 офицеров, которые перед смертью смогли сделать все, чтобы ядерная установка не взорвалась. Пятерым морякам-подводникам удалось выжить.

После трагедии аппарат отбуксировали в Оленью Губу, где базируется воинская часть, откуда ушли и не вернулись члены экипажа.

Сейчас стало известно, что АС-31 восстановят.

- В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. №210, - сообщается в годовом отчете морского бюро машиностроения "Малахит".

Как сообщает ТАСС, речь идет именно об глубоководном аппарате, горевшем в Баренцевом море.

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