В Мурманской области установили мемориал погибшим офицерам с глубоководного аппарата АС-31

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-11T13:05:31+03:00

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1 июля произошла трагедия в Баренцевом море: во время миссии случился пожар на глубоководном аппарате АС-31. Погибли 14 моряков-подводников.

Произошедшее глубокой болью отозвалось в сердцах северян. В школе Оленьей Губы, где учился погибший Денис Опарин, задумались о создании памятного уголка и не присвоить ли общеобразовательному учреждению имя офицера.

А пока в населенном пункте появился мемориал в честь военнослужащих. Он выполнен из гранита в виде плиты на камне. На плите надпись - "с этого причала 29 июня 2019 ушел в последний поход экипаж АС-31. 14 членов экипажа погибли смертью храбрых в Баренцевом море, исполнив воинский долг 1 июля 2019 года. Вечная память героям!". Рядом лежит фуражка, кортик и стоит якорь.

Как рассказали местные жители, памятник находится на закрытой территории - в воинской части. Создан он силами местных военных.

ИСТОЧНИК KP.RU