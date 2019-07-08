2019-07-08T08:39:34+03:00
Общество

Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина

Капитан первого ранга родом из поселка Оленья Губа
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На подлодке погиб сын Героя России Фото: Минобороны РФ/flot.com/Лев Федосеев/ТАССНа подлодке погиб сын Героя России Фото: Минобороны РФ/flot.com/Лев Федосеев/ТАСС
Изменить размер текста:

Жизни 14 офицеров унес пожар на подлодке АС-31, случившийся 1 июля во время выполнения миссии в Баренцевом море. Каждый из них, так или иначе, был связан с Северным флотом и Кольским полуостровом.

Похоронили погибших моряков в Санкт-Петербурге, а вот память их увековечить можно и в нашей области. Так, во время траурного митинга у мемориала морякам, погибшим в мирное время, вице-адмирал в отставке Юрий Боярин сообщил, что на таблички с имена военных дополнят данными ушедших 1 июля офицеров.

Также об увековечивании памяти капитана первого ранга Дениса Александровича Опарина задумались в поселке Оленья Губа, откуда он родом. Офицер учился в местной школе №280, и здесь рассматривают возможность назвать образовательное учреждение в честь выпускника.

- Но этот вопрос решится не быстро. Сначала надо согласовать все с родными Дениса Опарина, но сейчас в минуты, когда горе так свежо, мы не будем их беспокоить. Также мы должны учитывать мнение жителей нашего поселка, - рассказали «КП» в школе №280.

А вот для того, чтобы разместить в музейном уголке стенд, посвященный Денису Опарину, согласование не нужно. Сейчас он посвящен гибели подлодки С-80 в январе 1961 года. Тогда погибло 68 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-31»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу
Новый доврачебный кабинет в Кировске принял почти 500 маленьких северян
В Мурманске рабочие во время укладки асфальта нашли минометные мины
Дальнобойщики и три медведя: на трассе под Полярными Зорями водители покормили косолапых
На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой
Апатитчанин хотел спасти знакомую от самоубийства и убил ее
На острове Кильдин появится храм в честь адмирала Ушакова
"Мурманэнергосбыт" вернет северянам 25,5 миллионов рублей за отопление
Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме
Легендарный барк "Седов" придет в Мурманск и будет открыт для посещения
Пропавшую в Апатитах школьницу нашли у знакомого
В Мурманске молодой человек повредил семь машин и не смог объяснить, зачем он это сделал
Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске
В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку
Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам
Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц
В Териберке пройдет большая уборка
В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам
Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз