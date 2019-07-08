Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-08T08:39:34+03:00

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Жизни 14 офицеров унес пожар на подлодке АС-31, случившийся 1 июля во время выполнения миссии в Баренцевом море. Каждый из них, так или иначе, был связан с Северным флотом и Кольским полуостровом.

Похоронили погибших моряков в Санкт-Петербурге, а вот память их увековечить можно и в нашей области. Так, во время траурного митинга у мемориала морякам, погибшим в мирное время, вице-адмирал в отставке Юрий Боярин сообщил, что на таблички с имена военных дополнят данными ушедших 1 июля офицеров.

Также об увековечивании памяти капитана первого ранга Дениса Александровича Опарина задумались в поселке Оленья Губа, откуда он родом. Офицер учился в местной школе №280, и здесь рассматривают возможность назвать образовательное учреждение в честь выпускника.

- Но этот вопрос решится не быстро. Сначала надо согласовать все с родными Дениса Опарина, но сейчас в минуты, когда горе так свежо, мы не будем их беспокоить. Также мы должны учитывать мнение жителей нашего поселка, - рассказали «КП» в школе №280.

А вот для того, чтобы разместить в музейном уголке стенд, посвященный Денису Опарину, согласование не нужно. Сейчас он посвящен гибели подлодки С-80 в январе 1961 года. Тогда погибло 68 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU