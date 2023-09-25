В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появился новый мурал

Изображение создал художник Евгений Урбанович. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманские дома продолжают украшать муралами. Так, на торце здания №21 на проспекте Героев-Североморцев появился портрет девушки-пионерки, украшенный астрами.

Изображение создал художник Евгений Урбанович.

- Образ юной девушки был выбран не случайно. Он служит напоминанием о Великой Отечественной войне - это опыт всей страны, боль и память, протянувшаяся через поколения. И дети, и взрослые, вся страна хранит эту память, - поделился фотограф Олег Филонок, передавая слова художника.

Ранее на улице Достоевского также появился мурал на тему контактов между людьми.

Напомним: исчезла надпись «Кто последний будет улетать из Мурманска - выключите свет в аэропорту».

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