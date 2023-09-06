Оптимисты победили. Исчезла надпись «Кто последний будет улетать из Мурманска - выключите свет в аэропорту»

Художники украсили стену подстанции муралом в северной тематике (на снимке - Евгений Урбанович и Юрий Шачнев). Фото: Олег ФИЛОНОК

Под Мурманском - по дороге в аэропорт «Мурманск» - на стене подстанции в свое время появилась надпись, фотографии с которой разлетелись по сети и стали мемом. «Кто последний будет улетать из Мурманска - выключите свет в аэропорту» - намек на постоянный отток населения из региона, который не останавливается с 90-х годов.

Но на днях оказалось, что надпись осталась только на снимках - теперь стену украшает красивый мурал с сопками, медведем, морошкой, сейдами и оленями. «КП»-Мурманск» поговорила с одним из авторов работы.

Вместе мемной надписи на стене теперь - морошка, олени и сопки. Фото: Олег ФИЛОНОК

- «Россети» попросили сделать мурал в северной тематике. Евгений Урбанович сделал эскиз, я уже на стене немного дополнил. Рисовали втроем - еще коллега Юлия Воробьева помогала, - рассказал художник Юрий Шачнев. - Когда мы пришли грунтовать, надписи уже не было, может, сотрудники подстанции зачистили (она была на бумаге приклеена).

Для самого Юрия это уже пятый мурал за сезон-2023.

Грустная надпись из Мурманска разлетелась по сети. Но теперь осталась только на снимках. Фото: pikabu.ru

Напомним: летом необычный мурал прямо на прибрежных камнях появился в Териберке. А в середине августа участники фестиваля «РОСТ» обновили советские панно и создали новые муралы на самом длинном доме в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru