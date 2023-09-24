В Мурманске создали мурал на тему контактов между людьми

Новый мурал находится на улице Достоевского в Мурманске. Фото: gov-murman.ru

В Первомайском округе Мурманска появился новый мурал. На техническом павильоне Мурманской ТЭЦ на улице Достоевского создали рисунок на тему контактов между людьми. Мурал стал частью проекта «Контакт», команда которого создала троллейбусный аудиогид.

- Идея – показать разнообразие жизни в городе, которую мы всё видим каждый день и моменты «контакта», искры между людьми, коннект взглядов, всю многоуровневую ткань отношений между горожанами. Один из символов нашего проекта – та самая «искра», которая может пробежать в диалоге, во взгляде или по контактной сети троллейбуса. Эта «искра» есть и в символике проекта и в мурале на Достоевского. Можно сказать что это реновация самого первого из наших проектов, росписи 2009 года, которая стала первой пробой пера для меня и команды художников городской среды, - рассказала автор эскиза и куратор проекта «Контакты» Мария Михайленко.

Мурал находится по пути следования троллейбуса №4, который будет задействован в аудиогиде.

Напомним: под Мурманском - по дороге в аэропорт «Мурманск» - на стене подстанции в свое время появилась надпись, фотографии с которой разлетелись по сети и стали мемом. «Кто последний будет улетать из Мурманска - выключите свет в аэропорту» - намек на постоянный отток населения из региона, который не останавливается с 90-х годов.

Но на днях оказалось, что надпись осталась только на снимках - теперь стену украшает красивый мурал с сопками, медведем, морошкой, сейдами и оленями.

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