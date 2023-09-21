Из Печенги, Лиинахамари, Териберки ограничили выход судов в море

Из-за непогоды в Мурманской области ограничили выход маломерных судов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области прогнозируется второй заход непогоды: 20 сентября в регионе уже выпал первый снег, а 22 числа будет новое испытание от небесной канцелярии. Из-за этого небезопасно выходить в море.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими и опасными явлениями ограничен выход маломерных судов на акваторию Баренцева моря с 13.00 21 сентября до 12.00 24 сентября на территории Печенги и Лиинахамари, а также – с 00.00 до 24.00 22 сентября на территории Териберки, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В регионе уже начался отопительный сезон в жилых домах, однако не везде батареи стали теплыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru