Из Печенги, Лиинахамари, Териберки ограничили выход судов в море

Из-за непогоды в Мурманской области ограничили выход маломерных судов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области прогнозируется второй заход непогоды: 20 сентября в регионе уже выпал первый снег, а 22 числа будет новое испытание от небесной канцелярии. Из-за этого небезопасно выходить в море.
- В связи с неблагоприятными метеорологическими и опасными явлениями ограничен выход маломерных судов на акваторию Баренцева моря с 13.00 21 сентября до 12.00 24 сентября на территории Печенги и Лиинахамари, а также – с 00.00 до 24.00 22 сентября на территории Териберки, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В регионе уже начался отопительный сезон в жилых домах, однако не везде батареи стали теплыми.
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