В 94% жилых домов в Мурманской области дали отопление

На минувшей неделе в Мурманской области стали подавать отопление в жилые дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувшей неделе в Мурманской области стали подавать отопление в жилые дома.

Обычно это происходит при условии, что пять дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Но в этом году такую ситуацию решили не ждать, чтобы северяне не мерзли в домах.

- Подавать тепло на социальные объекты стали 1 сентября, по решению глав муниципалитетов в жилые дома - на прошлой неделе. Сейчас подключены 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как стало известно «КП»-Мурманск», отопления нет в некоторых домах Ленинского округа Мурманска. Если в течение пяти дней с момента начала отопительного сезона батареи все еще холодные, то стоит обратиться в свою УК или на «горячую линию» по ЖКХ 8-800-250-78-25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru