В Мурманской области ожидается сильный дождь с мокрым снегом

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не успели северяне отойти от первого снега 20 сентября и порадоваться солнечному следующему дню, как синоптики снова прогнозируют осенне-зимнюю погоду.

- По данным Мурманского УГМС, ночью и утром 22 сентября прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, - предупредили в МЧС региона.

Водителей просят быть максимально аккуратными на дорогах, в Мурманской области и так каждый день случаются страшные аварии, в том числе и с летальным исходом.

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