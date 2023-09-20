Сначала снег, потом будет аномальное тепло. В Мурманской области сентябрь будет то зимой, то летом

20 сентября жители Мурманской области проснулись в зиме. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

20 сентября жители Мурманской области проснулись в зиме: на календаре еще только начало осени, а за окном - дождь со снегом.

О том, что погода резко изменится, предупредили накануне. Причиной тому стало глубокое арктическое вторжение, которое принесло усиление ветра в порывах до 20 м/с и снег.

Глубокое арктическое вторжение принесло усиление ветра в порывах до 20 м/с и снег. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

Обычно осенью первые «белые мухи» ложатся на склоны гор на высоте более 850 метров в Хибинах и Ловозерских тундрах. Так и случилось - еще 17 сентября их заметили на перевале Геологов, но там снег растаял еще в воздухе. В этом же году сентябрь решил удивить северян.

Вся белой стала федеральная трасса «Кола» в сторону границы с Норвегией, также ее учредил снег от Мурманска вплоть до Мончегорска. Из-за этого в областной Госавтоинспекции забили тревогу. В регионе и так за месяц произошло несколько резонансных ДТП, а такая погода создает новые риски.

Белой стала вся федеральная трасса «Кола» в сторону границы с Норвегией. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

- Из-за вероятности образования гололеда (особенно за пределами города) рекомендуется воздержаться от от управления транспортными средствами, а также от выезда за пределы населенных пунктов. Будьте предельно внимательны на дороге, выбирайте скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий. Воздержитесь от поездок, не связанных с острой необходимостью, особенно это касается молодых водителей, которые имеют небольшой стаж вождения в неблагоприятных погодных условиях, - обратились к водителям в УГИБДД по Мурманской области.

Также аккуратнее просят быть и пешеходов.

Снег выпал даже в Мурманске, особенно сильно он укрыл Объездную дорогу. При этом в городе еще идет ремонт дорог и теплосетей, который продлится еще не одну неделю.

В областной Госавтоинспекции забили тревогу. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

В аэропорту «Мурманск» уже начали готовиться к погодным капризам.

- На аэродроме выпущено предупреждение об усилении ветра с порывами до 16 м/с, понижение температуры до отрицательных значений и снегопад, - сообщили в аэропорту «Мурманск».

Беспокойно и на воде, поэтому маломерным судам запретили выход в Баренцево море из Печенги и Лиинахамари.

С 21 сентября циклон начнет уходить, и воздух прогреется до +17. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

Несмотря на зимнюю погоду, сентябрь 2023 года может войти в историю метеонаблюдений как самый теплый в истории Мурманска, так как он уже отметился рекордами по жаре.

Впрочем, грустить из-за снега северянам не придется - уже скоро в Мурманскую область вернется аномальное тепло. С 21 сентября циклон начнет уходить, и воздух прогреется до +17.

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