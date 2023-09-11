В Мурманске случилась самая теплая ночь в истории города

В некоторые годы в Мурманской области не случается бабье лето, но осенью-2023 оно выдалось на славу! Фото: Антон ЗАБИРОВ

В некоторые годы в Мурманской области не случается бабье лето, но осенью-2023 оно выдалось на славу! Сентябрь запомнится и температурным рекордом, и теплыми ночами.

- Самая теплая сентябрьская ночь в истории города случилась 10 сентября (минимум метеосуток +15,1). Благодаря такой теплой ночи среднесуточная +17,6 10 сентября - это из разряда фантастики. Подобная среднесуточная не затерялась бы и посреди июля, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Но наслаждаться теплом и солнцем осталось недолго: скоро в регион придут дожди, похолодание, также северян предупреждают об усилении ветра.

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