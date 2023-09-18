26 тысяч жителей Мурманской области живут с диагнозом «сахарный диабет»

Каждый год число северян с сахарным диабетом растет. На данный момент такой диагноз есть у 26 тысяч жителей Мурманской области, что сопоставимо с населением Кировска.

- При этом их доля в численности всего населения региона составляет лишь 3,95% (если учесть, что на 1 июня 2023 года в области проживали 657,6 тысячи человек). Сахарным диабетом 1 типа болеют 1800 северян, а 2 типа - более 24 000. По данным Минздрава, первым типом в основном болеют молодые пациенты до 40 лет, а вторым - женщины 50-55 лет с избытком массы тела и зачастую сопутствующей артериальной гипертонией, - пишет Nord-News со ссылкой на министерство здравоохранения Мурманской области.

Северян с сахарным диабетом обеспечивают тестами-полосками, инсулиновыми помпами, иглами и прочим необходимыми лекарствами и медизделиями.

Основная причина появления этой болезни - несбалансированное нездоровое питание. Но есть и другие опасные факторы.

Напомним: основной причиной смертей жителей Мурманской области являются болезни сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология.

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