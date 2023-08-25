С начала года у 2117 жителей Мурманской области диагностировали рак

Основной причиной смертей жителей Мурманской области являются болезни сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной причиной смертей жителей Мурманской области являются болезни сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология.

- За 7 месяцев текущего года среди жителей области выявили 2117 случаев злокачественных новообразований (ЗНО), из них более 23% составляют ЗНО органов пищеварения, среди которых лидируют ЗНО ободочной кишки (165 случаев), желудка (108 случаев), прямой кишки (104 случая) и поджелудочной железы (60 случаев). Отмечается не только высокая заболеваемость в этой группе ЗНО, но и смертность, которая в нашем регионе занимает первое место среди других локализаций, - рассказал главный онколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Давыденков.

Одна из главных причин появления онкологии – неправильное питание. Так, северяне включают в рацион в основном животные белки (мясо, рыба), но едят мало овощей и фруктов. Это приводит к изменению микрофлоры кишечника, возникновению в нем гнилостных процессов, способствующих синтезу соединений, обладающих канцерогенными свойствами.

Конечно, северяне покупают картофель, морковь, свеклу, капусту, но не стоит забывать и о зелени, редьке, репе, брюкве, кабачках, баклажанах, тыкве, которые богаты микроэлементами и витаминами. Также необходимы нашему организму и растительные жиры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.

Как отмечают специалисты, исследования последних лет дают основание полагать, что витамины С, Е, А и группы В тормозят в организме образование некоторых канцерогенных веществ и таким образом способствуют профилактике злокачественных опухолей толстой кишки. А вот алкогольные напитки, наоборот, провоцируют развитие злокачественных заболеваний ЖКТ. Поэтому северян призывают сбалансировать свое питание, чтобы снизить риск развития онкологии.

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