25 506 жителей Мурманской области страдают сахарным диабетом

По последним данным, в Мурманской области число пациентов, больных сахарным диабетом, составляет 25 506 человек. В 2022 году впервые заболело 1536 человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сахарный диабет является одним из самых распространенных эндокринных заболеваний в мире. На 1 января 2023 года общая численность пациентов с сахарным диабетом в России, состоящих на диспансерном учете, составила 4 962 762 человек, т.е. 3,3% всего населения РФ.

Динамика распространенности сахарного диабета имеет тенденцию к росту. Так, за последние 13 лет заболеваемость сахарным диабетом 1 типа возросла на 30,8%, сахарным диабетом 2 типа – на 55,1%.

Это заболевание занимает 3 место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний по числу летальных исходов.

По последним данным, в Мурманской области число пациентов, больных сахарным диабетом, составляет 25 506 человек. В 2022 году впервые заболело 1536 человек.

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова предупреждает, что сахарный диабет может длительное время ни как себя не проявлять, и человек не подозревает о наличии у себя этого серьезного заболевания.

Специалист перечислила основные симптомы, которые должны насторожить: постоянная жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание и увеличение количества мочи за сутки, немотивированная утомляемость и слабость, ухудшение зрения, плохо заживающие раны и ссадины, снижение веса.

Если вы обнаружили у себя перечисленные тревожные симптомы, необходимо обязательно обратиться к врачу и сдать анализы на уровень глюкозы в крови. Нормальный уровень сахара в крови натощак должен быть менее 6,1 ммоль/л.

- Факторами риска возникновения сахарного диабета являются избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение (окружность талии больше 102 см у мужчин и больше 88 см – у женщин); наличие в анамнезе у близких родственников данного диагноза (мать, отец, брат, сестра); низкий уровень физической активности (менее 30 минут в день); артериальная гипертония (АД выше 140/90); низкий уровень «хорошего» холестерина в крови (ЛПВП менее 0,9 ммоль/л) и высокий уровень триглециридов (2,82 ммоль/л и более); высокий уровень сахара в крови во время беременности, рождение ребенка весом более 4 килограммов, - отмечает Маргарита Петухова.

Соблюдение принципов здорового образа жизни позволит значительно снизить риск возникновения диабета, а в некоторых случаях и предотвратить его. Врач напомнила о необходимости своевременного прохождения обследований. Взрослому населению следует ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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